Nowe lokomotywy do przewozów intermodalnych

Alstom dostarczy CLIP Intermodal 13 lokomotyw wielosystemowych Traxx trzeciej generacji. Będą miały one homologację w europejskim korytarzu uwzględniającym Polskę, Niemcy Belgię, Luksemburg, Austrię i Francję. Za produkcję taboru odpowiada zakład Alstom w Kassel w Niemczech, natomiast nadwozia lokomotyw powstaną we wrocławskim zakładzie Alstom Polska. – Po rozbudowie Terminalu Intermodalnego w Swarzędzu zakup nowoczesnych lokomotyw wielosystemowych stanowi kolejny znaczący krok w rozwoju CLIP Group. Skoro posiadamy terminal z ośmioma torami przeładunkowymi o rocznych możliwościach ponad 1 mln TEU, własną flotę 500 wagonów intermodalnych, to naturalną konsekwencją jest inwestycja we własne lokomotywy. Jestem przekonana, że lokomotywy Traxx 3 MS wzmocnią pozycję CLIP Intermodal – podkreśla prezes zarządu CLIP Group Agnieszka Hipś.

Swarzędzki terminal połączony jest m.in. z Rotterdamem (i stamtąd do Wielkiej Brytanii), Duisburgiem, Luksemburgiem (i dalej do Lyonu i Barcelony), Koprem i terminalami we Włoszech, Rumuni i na Węgrzech. Terminal Intermodalny CLIP może obsługiwać 24 pociągi z kontenerami na dobę.

Jednostki zamówione przez CLIP Group mogą osiągać prędkość 160 km na godzinę i będą wyposażone w system sygnalizacji Onvia (wcześniej znany jako Atlas). Jest to rozwiązanie pokładowe Alstom dla Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS), pokrywające największą liczbę krajów i linii – zarówno w systemie ETCS, jak i w starszych systemach. Alstom zapewnia utrzymanie około 2 450 lokomotyw na całym świecie, w tym prawie 600 lokomotyw Traxx. – W przypadku zamówień od CLIP Intermodal, po raz pierwszy będziemy dostarczać lokomotywy dla krajowego, prywatnego operatora w korytarzu europejskim Francja – Polska – zaznacza prezes zarządu Alstom Polska Sławomir Cyza.

Spółki nie podały na jaki okres i w jakim finansowaniu zostały nabyte lokomotywy. Podobne zakupił także PCC Intermodal. Traxxy mogą być wyposażone w moduł dojazdowy.