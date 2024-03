Przewoźnicy apelują o niższe składki na ZUS

Piotr Krzyżankiewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych uważa, że fala bankructw dopiero nadchodzi wraz z terminem zapłaty pierwszych faktur za myto i paliwo zakupione w styczniu.

Przedsiębiorcy obawiają się, że jeśli upadnie dużo firm, polska branża nie odbuduje swojej pozycji w Europie, bo jej miejsce zajmą przewoźniczy z innych krajów, które pozwalają na obniżenie kosztów.

Transcash przeprowadził badania wśród przedstawicieli sektora TSL. Ponad 68 proc. ankietowanych przyznało, że sytuacja ich firmy pogorszyła się w ostatnich 12 miesiącach. Poprawę zadeklarowało jedynie nieco ponad 9 proc., a pozostali nie widzą znaczących zmian w kondycji swojego przedsiębiorstwa.

Wśród czynników, które w największym stopniu wpływają na kondycje rynku transportowego, ankietowani na pierwszym miejscu postawili ex aequo sytuację geopolityczną oraz zmniejszenie światowej produkcji (po 50 proc. wskazań w pytaniu wielokrotnego wyboru). Na miejscu trzecim z wynikiem 45,5 proc. znalazł się wzrost opłat drogowych. – Koszty prowadzenia działalności w sektorze TSL rosną nieustannie, napędzane również przez przepisy unijne. Dyrektywa uzależniająca wysokość myta od skali emisji CO2 spowodowała drastyczny wzrost opłat drogowych w Niemczech, o ponad 80 proc. w przypadku pojazdów spełniających normę Euro 6. Do 24 marca 2024 roku dyrektywę muszą wdrożyć wszystkie państwa Unii, co oznacza kolejne podwyżki dla firm zajmujących się międzynarodowym przewozem towarów – przypomina Head of Partnership & Relations w Transcash Jakub Gwiazdowski.

Rosną długi i lista bankrutów

Wywiadownia gospodarcza Dun&Bradstreet podliczyła, że w Polsce w 2023 roku 7 tys. firm transportowych zawiesiło działalność. Jest to 5,6 proc. działających w naszym kraju w tej branży przedsiębiorstw.