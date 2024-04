Hamuje cała branża transportu drogowego

przewoźnicy są w kryzysie. – Dużo firm ma problemy finansowe, gorzej jest z dyscypliną płatności. Przewoźnicy nie mają żadnych problemów z kierowcami. Oni już szukają pracy i zniknął rynek kierowcy. Wiele firm jest ma problemy i zwalnia kierowców, część z nich szuka zajęcia niezadowolonych z obecnego pracodawcy – opisuje Rejek.

W latach 2010-2022 sektor transportu drogowego rozwijał się w średnim realnym tempie, tj. 4,9 % rocznie (po korekcie o inflację) wobec średniej dla całej gospodarki na poziomie 3,5%. – I mówimy tu tylko o transporcie ciężkim, czyli powyżej 3,5 tony. Rok 2023 był dużym spowolnieniem dla branży, zamknęło się wiele firm – wskazuje prezes MaWo Group Wojciech Romaniuk.

Co prawda raportu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego może świadczyć o tym, że kondycja polskiego sektora małych i średnich firm zdaje się być całkiem dobra. Na koniec grudnia 2023 roku na rachunkach firm w Polsce znajdowało się 468 mld zł, w tym 326 mld zł znajdowało się na rachunkach firm z sektora MŚP. Było to aż o 142 mld zł więcej niż rok wcześniej, zaś w samym sektorze MŚP - o 63 mld zł więcej. Nic więc dziwnego, że polskim przedsiębiorcom zaczął udzielać się optymizm.

Indeks PMI dla przemysłu Polski pozostaje poniżej neutralnego poziomu 50 pkt. od maja 2022 roku. W marcu br. ten wskaźnik minimalnie wzrósł do poziomu 48 pkt. z 47,9 pkt. w lutym br. – Polepszające się nastroje przedsiębiorców mają w dużej mierze charakter życzeniowy. Przyglądając się kondycji poszczególnych sektorów, zwłaszcza branży transportowej, sytuacja na rynku jest trudna i powodów do optymizmu nie ma za wiele – uważa dyrektor ds. finansowania biznesu Bibby Financial Services w Polsce Piotr Taras.

Wskazuje, ze branża transportowa boryka się ze wzrostem kosztów, w szczególności wysokich cen paliwa, przy jednoczesnym spadku przewozów i stawek transportowych.