Spółka PKP LHS zakończyła rok 2023 z dobrymi wynikami

Najważniejszymi grupami towarów w przewozach spółki są: ruda żelaza, metale, węgiel, koks, minerały, biopaliwa. Spółka zmniejsza zależność od transportu rudy żelaza, w 2023 roku PKP LHS przewiozła 3,5 mln ton rudy żelaza, tj. ok. 35,4% wszystkich przewozów, podczas gdy w 2016 roku udział tego asortymentu w przewozach ogółem stanowił 54,16%.

Przewozy intermodalne linią LHS w relacji eksportowej wzrosły w 2023 roku w porównaniu do wcześniejszego prawie dwukrotnie (o ponad 145 tys. ton), a w imporcie zwiększyły się o 40% (o prawie 180 tys. ton). Z powodu wojny spółka musiała wstrzymać transport kontenerów z i do Chin.

Więcej usług spedycyjnych

Równolegle do przewozów intermodalnych PKP LHS rozwinęła działalność przeładunkową i spedycyjną. Zwiększyła zakres oferowanych usług przeładunkowych, obsługi celnej i kompleksowej organizacji przewozów nie tylko linią LHS, ale również w całym łańcuchu przewozowym. W ubiegłym roku w ramach działalności przeładunkowo-spedycyjnej PKP LHS obsłużyła przeszło 767,3 tysięcy ton ładunków, co stanowi ok. 8% przewiezionej masy w 2023 roku.

Możliwości realizacji przeładunków i dywersyfikacji przewozów zwiększyły się dzięki projektom inwestycyjnym zrealizowanym przez spółkę PKP LHS, na które w latach 2016 - 2023 wydano 673,6 mln zł. W tym czasie zrealizowano projekty takie jak: terminal przeładunkowy w Woli Baranowskiej, budowa placów przeładunkowych na stacji Zamość Bortatycze LHS, Majdan LHS, Wola Baranowska LHS i Sławków LHS, przebudowa układu torowego wraz z modernizacją hali wagonowej z dostosowaniem do obsługi sprzętu przeładunkowego na stacji Hrubieszów LHS, przebudowa układu torowego wraz z modernizacją hali wagonowej z dostosowaniem do obsługi sprzętu przeładunkowego na stacji Hrubieszów LHS, czy budowa silosów, hal, wagi wagonowej i placu ładunkowego na terenie Terminala Przeładunkowego w Szczebrzeszynie.