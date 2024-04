PKP IC nie zwalnia tempa, ma coraz więcej pasażerów i kupuje nowy tabor

W marcu 2024 PKP Intercity przewiozło 5,7 mln pasażerów! To wynik aż o 22 % większy od marca 2023. Rekordowy był również pierwszy kwartał tego roku. Przez pierwsze trzy miesiące 2024 spółka obsłużyła 16,5 mln klientów! Dla porównania w I kwartale 2023 było ich 13,8 mln. To wzrost aż o 20%! Także tegoroczne święta znacznie lepiej wypadły niże w zeszłym roku, z wynikiem 1,6 mln pasażerów (25 marca – 2 kwietnia), gdy w ub.r. (3-11 kwietnie) 1,34 mln, co oznacza 19 % wzrostu. 2 kwietnia pociągami PKP IC podróżowało ponad 231 tys. osób, co jest tegorocznym rekordem.

Reklama

Wiceprezes PKP IC Tomasz Gontarz przewiduje, że jeśli trend wzrostowy się utrzyma, spółka przewiezie w całym 2024 roku 75-77 mln pasażerów. Od 5 kwietnia ruszy (jak co wiosnę) wielka akcja promująca przejazdy pociągami PKP Intercity, które przygotowało tysiące biletów w promocyjnych cenach zaczynających się od 19 zł! Promocja łączy się z ulgami ustawowymi.

Poprzez aplikację mobilną PKP Intercity oraz sprzedaż za pośrednictwem partnerów zewnętrznych przewoźnik uzyskuje 1/3 przychodów ze sprzedaży biletów kolejowych. Udział sprzedaży kanałów zdalnych (tj. przez internet + aplikacje mobilne) wyniósł w styczniu 78 % całości sprzedaży, o 5 pp. więcej niż w styczniu 2023 roku. Nabywcy chętnie korzystają z tego kanału, ale kasy są nie do zastąpienia, ponieważ pełnią zarówno funkcje sprzedażowe jak i informacyjne.

Przewoźnik rozbudowuje park taborowy. W marcu rozstrzygnął największy w swojej historii przetarg na dostawę 300 wagonów z możliwością zamówienia kolejnych 150. Umowa będzie podpisana do połowy drugiego kwartału. Pozostały do przygotowania sprawy formalne, jak np. zabezpieczenie wykonawcy. Pojazdy wyprodukuje poznański FPS Cegielski. Wartość zamówienia to ponad 4,2 mld zł. Dla porównania, 20 sztuk Pendolino kosztowało 2,8 mld zł. Ceny taboru wzrosły i budżet jest wyższy. Zarówno Cegielski jak i Newag zaoferowały wyższe ceny, które zostały przez zamawiającego zaakceptowane.