Euro NCAP oceni bezpieczeństwo ciężarówek

O niechronionych użytkowników dróg w zderzeniach z dużymi pojazdami użytkowymi zadbają systemy wizyjne. Ciężarówki wykonujące manewry z małą prędkością, np. skręt w lewo lub ruszanie z miejsca postojowego, powodują wypadki przy niskich prędkościach jazdy. Zwykle mają one poważne konsekwencje dla rowerzystów.

Na przyczynę tego typu kolizji może mieć wpływ wiele czynników. Rowerzysta może znaleźć się w martwym punkcie, być niewidoczny z okna lub przez lusterka boczne. Systemy wizyjne mają ułatwić kierowcy wczesne wykrycie rowerzysty lub uniemożliwić kierowcy wykonanie manewru w obecności niechronionego użytkownika drogi.

Aktywny tempomat to kolejne urządzenie, które od listopada będzie oceniane przez Euro NCAP. Analiza danych dotyczących wypadków drogowych w Europie (w których brał udział co najmniej jeden samochód ciężarowy) ujawniła, że zderzenia przód-tył pojazdów ciężarowych stanowią 9% wypadków samochodów osobowych oraz ofiar śmiertelnych wśród pasażerów lekkich pojazdów dostawczych i 17% ofiar śmiertelnych wśród pasażerów samochodów ciężarowych. Biorąc pod uwagę każdy stopień ciężkości obrażeń, liczby te rosną odpowiednio do 20 % i 49 %.

Adaptacyjny tempomat (ACC) to coraz bardziej dostępna funkcja dla pojazdów ciężarowych, która podobnie jak autonomiczne hamowanie awaryjne (AEB) monitoruje sytuację na drodze i ruch uliczny. Po włączeniu przez kierowcę reguluje prędkość i utrzymuje bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego i może pomóc w uniknięciu kolizji. Informacje z branży sugerują, że ta funkcja jest powszechnie wykorzystywana przez kierowców.

Samochody ciężarowe muszą być wyposażone w stałe ograniczniki prędkości regulujące ich maksymalną prędkość do 90 km/h. Rozporządzenie w sprawie homologacji typu będzie wymagało od 2024 roku zamontowania systemu informującego kierowcę o panującym na drodze ograniczeniu prędkości. Narzuca ono standardy techniczne, pozwala, aby producent oferował kierowcy możliwość automatycznego sterowania prędkością, mieszcząca się w dozwolonym limicie. Protokół badań Euro NCAP ma na celu podniesienie standardu tych systemów.

Systemy unikania kolizji

Producenci oferują ciężarówki wyposażone w urządzenie nadzorujące drogę przed pojazdem, które w razie wykrycia przeszkody ostrzega kierowcę i mogą uruchomić automatyczne hamowanie. Euro NCAP nazywa tę technologię autonomicznym hamowaniem awaryjnym (AEB).