Robi się gęsto w wojskowych naczepach

W nowym budżecie MON na logistykę trafi 1,3 mld zł i ta suma przyciągnęła do gry Wielton, który założył spółkę Wielton Defence. Na otwartej 3 września kieleckiej wystawie MSPO Wielton Defence zaprezentował 6-osiową naczepę o ładowności 68 ton. Ten cywilno-wojskowy pojazd ma rozsuwane boki do 3 m szerokości, aby nie wystawały gąsienice czołgu.

Nowa spółka ubiega się o wojskowe certyfikaty, będzie miała własny dział sprzedaży i mieszany skład konstruktorów. Zamawiać będzie produkcję w spółkach należących do Grupy Wielton i zaoferuje europejskim armiom m.in. naczepy nisko pokładowe oraz zabudowy. Dzięki temu każdy rząd będzie miał komfort zamawiania sprzętu w fabrykach leżących na terenie danego kraju. Wielton ma zakłady produkcyjne w Polsce, Niemczech, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Do tego prowadzi montaż we Włoszech. – Jesteśmy przygotowani do produkcji naczep ciężarowych o DMC pow. 50 ton dzięki dysponowaniu nowoczesnym zapleczem badawczo-rozwojowym i parkiem maszynowym. Pozwala nam to projektować i produkować pojazdy, które spełnią najwyższe standardy bezpieczeństwa i efektywności oraz sprostają wszelkim restrykcyjnym wymogom dla naczep, przyczep i zabudów transportujących sprzęt oraz maszyny wojskowe - uważa prezes Zarządu Grupy Wielton Paweł Szataniak.

Rynek wojskowych zamówień jest chimeryczny, podlega dużym wahaniom, jednak zarząd Wieltonu uważa, że uruchomione w Europie zbrojenia potrwają 5-10 lat. Na dodatek bieżące zapotrzebowanie jest potężne, daleko wyprzedzające możliwości dotychczasowych specjalistycznych wytwórców. Najlepiej znanym jest bytomskie Demarko. Spółka zatrudnia 200 osób, gdy Wielton 3,3 tys., z czego w zakładzie w Wieluniu 1,3 tys.

Demarko od kilku lat produkuje naczepy podczołgowe, w tym z niezależnym zawieszeniem. Na tegorocznych targach przemysłu obronnego w Kielcach, spółka pokazała drugą generację takich naczep, która po właśnie trwających próbach wejdzie do produkcji w 2025 roku.