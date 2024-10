Zabrakło ciężarówek, ale do poprawy w branży transportu drogowego daleko

Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk przyznaje, że sytuacja jest trudna dla całego sektora TSL, a dotychczasowe apele do Rządu i Ministerstwa Infrastruktury, a także do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. – Nie zamierzamy odpuścić tego tematu i Północna Izba Gospodarcza nadal będzie rozmawiać z politykami na temat sytuacji zachodniopomorskich przewoźników drogowych. Nasza regionalna gospodarka nie może pozwolić sobie na osłabienie tej części działalności w regionie. Mamy dużo firm transportowych, mamy potencjał rozwijania logistyki w regionie, a to, co się dzieje z transportem drogowym na całym świecie mocno nas dotyka. Apelujemy do polityków, by zajęli się tym tematem – mówi Hanna Mojsiuk.

Perspektywy niepokoją

Jednak prognozy makroekonomiczne nie są zachęcające. Wrzesień przyniósł słabsze od oczekiwań analityków PKO Research wyniki z przemysłu i budownictwa. Produkcja przemysłowa spadła o 0,3% r/r, po spadku o 1,2% r/r w sierpniu. W dalszym ciągu w przemyśle dominują raczej pesymistyczne sygnały (m. in. słabość segmentu eksportowego i wpływ mocniejszego złotego), które stopniowo powinny jednak ustępować.

Czytaj więcej Logistyka Kontraktowa ESG poniżej zera Nowe, energooszczędne technologie pozwalają mieć nadzieję, że pomimo coraz wyższych wymagań ekologicznych, lody i mrożonki nie znikną z półek lub nie staną się koszmarnie drogie.

Budownictwo od początku roku jest pod negatywnym wpływem okresu przejściowego między unijnymi perspektywami finansowymi, spadku inwestycji prywatnych i dekoniunktury w budownictwie mieszkaniowym - we wrześniu produkcja budowlana spadła o 9% r/r vs 9,6% r/r w sierpniu. Wrześniowe dane, w przeciwieństwie do poprzednich miesięcy, nie były zaburzone przez efekty kalendarzowe.

Odczyt Barometru EFL na IV kwartał br. wyniósł 50,6 pkt. i jest o 0,6 pkt. niższy w porównaniu do poprzedniego kwartału i 0,2 pkt. niższy w ujęciu rocznym. Jest to drugi spadek wskaźnika z rzędu i najniższy wynik w całym roku. Na niższy wynik wpłynęły słabsze nastroje inwestycyjne – 73% firm planuje utrzymać lub zwiększyć nakłady inwestycyjne, podczas gdy w poprzednim kwartale taki plan miało 89% zapytanych.

W październiku oczekiwania analityków i inwestorów co do wzrostu gospodarczego Niemiec poprawiły się (po 3 miesiącach gwałtownych spadków), a indeks prognoz ZEW wzrósł do 13,1 pkt. z 3,6 pkt. we wrześniu, wskazują specjaliści PKO Research. Optymizm wspierała perspektywa kolejnych obniżek stóp EBC. Jednocześnie wskaźnik ocen bieżących obniżył się w okolice historycznych minimów (z 2009 i 2019).