Branża leasingowa notuje rosnący popyt na ciężarówki

Mały popyt odczuwalny jest także na rynku wtórnym. W marcu pierwsze rejestracje używanych samochodów ciężarowych były o 11,1 proc. mniejsze niż rok wcześniej (2474 szt.), a w pierwszym kwartale spadek sięgnął 7,3 proc. (7373 szt.).

Malała dynamika spadków także w Niemczech. Urząd rejestracyjny (KBA) podał, że w marcu pierwsze rejestracje ciągników siodłowych zmalały o 25,1 proc. r/r, gdy po trzech miesiącach spadek rejestracji sięgnął 33,8 proc. W marcu wzrosła jedynie o 14,8 proc. liczba przerejestrowań ciągników, gdy od początku roku wzrost sięgnął blisko 12 proc., co sugeruje ożywienie na rynku wtórnym.

We Francji spadek rejestracji samochodów ciężarowych sięgnął w marcu 16,3 proc., zaś 17,9 proc. od początku roku.

Analitycy PKO Research przyznają, że pierwszy kwartał nie przyniósł przełomu: polski przemysł jest dalej w stagnacji, a budownictwo, mimo nadziei, wciąż w dołku. Dodają, że w kolejnych miesiącach szansą na odbicie mogą być pieniądze z KPO oraz silniejszy impuls inwestycyjny ze strony państwa. Słabszy złoty mógłby pomóc eksporterom. W dalszej przyszłości sprzyjać też będzie nieco łagodniejsza polityka monetarna.

Czynników ryzyka jednak nie brakuje – bariery po stronie podaży, zwłaszcza braki wykwalifikowanych pracowników, amerykańskie cła i ogólna niepewność, szczególnie co do odbicia w strefie euro mogą hamować powrót do wyraźniejszego trendu wzrostowego. Dlatego prognozy na najbliższe miesiące pozostają ostrożnie pozytywne.