Popyt na samochody ciężarowe (o dmc pow. 3,5 tony) rośnie niezachwianie pomimo wysokich cen paliw. Rynek samochodów ciężarowych rośnie nieprzerwanie od czerwca 2025 roku, czyli dziesiąty raz z rzędu, przy czym dwucyfrowo ósmy raz z rzędu, a marzec okazał się najlepszy w historii notowań.

Popytu nie ostudziły zawirowania gospodarcze. – Nie odnotowujemy spadku zainteresowania i mniejszej liczby zamówień, ani wycofywania się z tych już złożonych – zapewnia szef marketingu Volvo Trucka Polska Piotr Werner. Pełen obraz będzie widoczny jedna za miesiąc lub dwa.

Wystrzeliły ciągniki siodłowe

Najbardziej wzrosły rejestracje ciągników samochodowych, które odegrały kluczową rolę w osiągnięciu tak dobrego wyniku. Ich liczba poprawiła się o 895 sztuk (+48%) do 2759 szt. Ogółem nowych samochodów ciężarowych przybyło 3 601 szt. tj. więcej (+40%) niż rok wcześniej. W pierwszym kwartale 2026 roku zarejestrowano 8 410 samochodów ciężarowych, o 33% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, porównuje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

Od początku 2026 roku zarejestrowano 8 410 samochodów ciężarowych pow. 3,5t. Rynek był wyższy od tego samego okresu roku poprzedniego (+33%.). W ogólnym rankingu marek prowadzą:

- Volvo – 1 628 szt. (+12% r/r)

- Scania – 1 610 szt. (+11%)

- Mercedes-Benz – 1 326 szt. (+81%)

- DAF – 1 265 szt. (+46%)

- MAN – 1 222 szt. (+57%)

Wśród 6 444 ciągników samochodowych, których liczebność w porównaniu z tym samym okresem 2025 rokiem zwiększyła się o 1 806 sztuk (+38,9%), ranking marek kształtuje się następująco:

- Volvo – 1 434 szt. (+13% r/r)

- Scania – 1 286 szt. (+9%)

- DAF – 1 070 szt. (+48%)

Używane ciężarówki

Barometrem rynku są samochody z drugiej ręki. W marcu zarejestrowano 2 737 używanych samochodów ciężarowych (+11% r/r), a od początku roku sprowadzono 7 182 samochody ciężarowe (-2,7%), podlicza PZPM. Analitycy firmy ExpertData przyznają, że do lutego używane samochody ciężarowe sprzedawały się w dobrym tempie. „Wydawało się, że rynek zaczyna wreszcie powoli rosnąć. Podobnie, jak w przypadku nowych pojazdów, początek wojny w Iranie i wzrost cen paliw całkowicie zmienił sytuację rynkową. Popyt na ciągniki siodłowe mocno spadł praktycznie z dnia na dzień i w chwili obecnej trudno określić, jak długo taka sytuacja potrwa.”

Zatem marcowe rekordy wynikają raczej z bezwładności łańcucha dostaw niż z aktualnego popytu. Raport ExpertData wskazuje, że spadek popytu na samochody z drugiej ręki już widać wyraźnie na placach. Od początku marca zaczęły ponownie rosnąć zapasy, po ponad rocznych spadkach, które przy stabilnym popycie hamowały spadek wartości. „Zwiększająca się ilość samochodów używanych może wkrótce doprowadzić do przeceny, chociaż wiele zależy od czasu trwania impasu na Bliskim Wschodzie i regulacji cen paliw” zastrzegają analitycy ExpertData.

„Wśród przewoźników zaczynają być też widoczne negatywne wnioski z eksploatacji niektórych najnowszych silników, m.in. Scanii i DAFa. To przesuwa zainteresowanie rynku wtórnego w kierunku starszych, ale tańszych w obsłudze modeli. Kontrola kosztów serwisowych zaczyna odgrywać kluczową rolę przy zakupach” podkreśla raport ExpertData.

Publikacja ExpertData przyznaje, że na rynku polskim ujawniły się różne strategie oficjalnych importerów w podejściu do zarządzania pojazdami używanymi. „Iveco i Daimler Truck ograniczyły ostatnio działalność własnych sieci sprzedaży używanych ciężarówek. Brak spójnej polityki i spadek ilości kontraktów typu buy-back odciął je od pojazdów i działy te zostały zredukowane. Inni importerzy nie mają z tym większych problemów. W przyszłości może to mieć wpływ na postrzeganie poszczególnych marek w Polsce” zastrzegają autorzy raportu.