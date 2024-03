Orlen ma własną technologię produkcji wodoru

Konsorcjum, w skład którego wchodzi Orlen, jako lider projektu, Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) zakończyło realizację projektu badawczo-rozwojowego VETNI, którego celem było opracowanie i budowa innowacyjnego systemu wytwarzania wodoru w technologii elektrolizera SOE (ang. solid oxide electrolysis).

Elektrolizer tworzy kompletny system do wytwarzania i sprężania wodoru o wydajności ok. 18 kg wodoru na dobę. Instalacja jest największą tego typu konstrukcją w Polsce. Zaprojektowanie i przeprowadzenie pełnego cyklu badań instalacji VETNI zrealizowano w 28 miesięcy. Na lokalizację inwestycji wybrano rafinerię w Jaśle, która dostarcza parę technologiczną o wymaganych dla elektrolizera parametrach. Za produkcję ważnych elementów elektrolizera odpowiadał mieszczący się w Boguchwale k. Rzeszowa – Oddział Ceramiki CEREL – samodzielna jednostka rozwojowa Instytutu Energetyki. – Elektrolizer stałotlenkowy zintegrowano z instalacjami przemysłowymi w rafinerii, a razem z innymi elementami instalacji stworzył on kompletny system do wytwarzania i sprężania wodoru z pary wodnej – tłumaczy prof. Konrad Świerczek z AGH.

Nowa technologia zapewnia niższe koszty produkcji wodoru. – Do wyprodukowania 1 kg wodoru w instalacji Vetni potrzebne jest 42,5 kWh. To o wiele mniej niż w przypadku dostępnych komercyjnie elektrolizerów, które potrzebują 55-70 kWh na 1 kg wodoru – porównuje dyrektor Biura Badań i Rozwoju Energetyki Niskoemisyjnej Orlen dr inż. Sylwia Pawlak.

Poza mniejszym zużyciem energii elektrycznej przetestowano nową generację materiałów anodowych dla elektrolizerów, w których ograniczono zawartość szkodliwego i drogiego kobaltu. Ponadto badania procesu wytwarzania wodoru obejmowały zmiany obciążenia i modulację pracy systemu. – Te unikatowe kompetencje stanowią solidny fundament do realizacji kolejnych przedsięwzięć, które dotyczą układów z elektrolizerami SOE klasy 400 kW i 5 MW – zapowiada dyrektor Instytutu Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy prof. Jakub Kupecki.