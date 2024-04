Daimler Buses został klientem BMZ Poland

Działający w Polsce niemiecki producent baterii litowo-jonowych BMZ Poland podpisał porozumienie, na mocy którego przygotuje dla Daimlera baterie trakcyjne.

Producent autobusów wybrał ogniwa litowo-jonowe NMC4, które będą rozwinięciem obecnie wytwarzanych NMC3. W komunikacie Daimler podał, że baterie z nowymi ogniwami pojawią się „w połowie obecnej dekady”. – Współpraca pomiędzy naszymi firmami łączy dwa ważne aspekty: wiedzę Daimler Buses w zakresie rozwoju autobusów i produkcji, a także know-how BMZ w zakresie rozwiązań w zakresie akumulatorów litowo-jonowych o dużej wytrzymałości. Jestem podekscytowany możliwością opracowania nowej, wyjątkowej generacji akumulatorów do naszych autobusów zasilanych elektrycznie. Ta współpraca stanowi ważny kamień milowy w zmianie w kierunku zeroemisyjnego transportu publicznego w całej Europie – przekonuje dyrektor zarządzający Daimler Buses Michael Klein.

Rozbudowany zakład

Nowa, wspólnie przygotowana generacja ogniw zapewni baterie o dużej gęstości energii, co zapewni autobusom odpowiedni zasięg i żywotność. Baterie NMC mają zapewnić autobusom na tyle duży zasięg, aby wymagały ładowania jedynie nocą na zajezdni. Pozwoli to zakładom komunikacyjnym uniknąć kosztownych inwestycji w ładowarki na pętlach. – Rozwój i produkcja najlepszych w swojej klasie elektrycznych autobusów to nasza strategia od dekady. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z Daimler Buses. Osobiście traktuję tę nominację jako nagrodę za konsekwentną strategię wzrostu i inwestycji na rynku autobusów elektrycznych. Teraz razem z Daimlerem Buses, będziemy mogli wdrożyć tę strategię na znacznie większą skalę – uważa dyrektor BMZ Poland Tomasz Jankowski.

Dodaje, że BMZ Poland powiększy zakład w Gliwicach specjalnie dla potrzeb tego kontraktu. – Będzie to pierwszy w Europie zakład dla produkcji baterii autobusowych, wyposażony w zautomatyzowaną linię montażu baterii – podkreśla szef działu baterii dla pojazdów w BMZ Poland Paweł Kępski.