Marka Ekol znika z Europy

Wartość transakcji wynosi 1,9 miliarda DKK (1,1 mld zł), co oznacza 7,6x EV/EBITDA. Firma transportuje towary pomiędzy Turcją a Europą, posiadając własne biura i obiekty w 10 krajach Europy.

Reklama

Ponad połowa świadczonych transportów ma charakter intermodalny, wykorzystując kombinację transportu drogowego, promowego i kolejowego, co czyni spółkę największym klientem śródziemnomorskiej sieci połączeń promowych DFDS. – Przejęcie stanowi doskonałe strategiczne dopasowanie dla DFDS. Niezawodny i wydajny transport dużych ilości naczep przy użyciu kombinacji transportu drogowego, promowego i kolejowego to nasza podstawowa działalność. Co więcej, wierzymy, że rola Turcji jako centrum produkcyjnego w Europie stanie się w przyszłości jeszcze silniejsza, ponieważ nearshoring przybliża łańcuchy dostaw do rynków końcowych – uważa dyrektor generalny DFDS Torben Carlsen.

Czytaj więcej Drogowy Zunifikowane zasady kontroli i szkoleń inspekcji drogowych Po dwunastu latach wysiłków, formalne utworzenie Euro Contrôle Route Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (ECR EUWT) stało się faktem. Inspektorom łatwiej będzie kształtować przepisy.

Obiecujący rynek

Oczekuje się, że rynek transportowy Turcja-Europa (w 90 proc. należy do transportu drogowego) będzie rósł średnio o około 14% rocznie do 2028 r. (CAGR na lata 2020–2023 wyniósł 15%), a przejęcie spowoduje w ten sposób rozbudowę sieci DFDS w regionie o wysokim wzroście. – Połączenie może zwiększyć efektywność infrastruktury transportowej pomiędzy Turcją a Europą i pomóc w dalszym podnoszeniu atrakcyjności Turcji jako centrum produkcyjnego – przekonuje założyciel i prezes zarządu Ekol Logistics Ahmet Musul.

Celem integracji jest poprawa marży EBIT do około 5% do 2027 roku w ramach trzyetapowego planu: