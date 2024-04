Zunifikowane zasady kontroli i szkoleń inspekcji drogowych

Powstanie ECR EUWT jako europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) to znacząca zmiana w strukturze i możliwościach organizacji, która do tej pory działała pod nazwą Euro Contrôle Route. Nowa forma prawna rozszerza możliwości organizacji, pozwalając na zaangażowanie większej liczby państw członkowskich Unii Europejskiej oraz, na określonych zasadach, państw trzecich. To oznacza, że ECR EUWT będzie miała szerszy zakres wpływu od dotychczasowej organizacji Euro Contrôle Route.

Spójna interpretacja przepisów

Państwo trzecie musi dzielić granicę lądową z co najmniej jednym z państw członkowskich. Dotyczy to granic zarówno lądowych, jak i morskich, w tym z ich regionami najbardziej oddalonymi. Powyższe przepisy otwierają ścieżkę do członkostwa m.in. Wielkiej Brytanii, która po wystąpieniu z Unii Europejskiej stała się jednym z głównych orędowników powołania do życia Ugrupowania.

Dzięki statusowi prawnemu EUWT, ECR EUWT może korzystać (poza składkami członkowskimi oraz środkami przekazywanymi z budżetów krajowych lub regionalnych) z funduszy unijnych, takich jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, programy LIFE+, Erasmus+ i Horyzont Europa oraz program Interreg. To z kolei sprzyja tworzeniu widocznej i stałej struktury współpracy terytorialnej, która umożliwia realizację wspólnych projektów, zwiększa przejrzystość i widoczność współpracy oraz ułatwia udział w programach UE.

ECR EUWT stanowić będzie platformę współpracy służb kontrolnych w zakresie koordynacji działań kontrolnych, organizacji wspólnych szkoleń i konsultacji oraz wymiany informacji, m.in. dotyczących naruszeń, popełnianych przez przedsiębiorców i kierowców, jak również dotyczących sposobów ich wykrywania. Działania te ułatwiać będą wypracowywanie jednolitego podejścia w zakresie interpretacji obowiązujących przepisów unijnych i procedur kontrolnych. To z kolei pozwali unikać sytuacji, w której firmy transportowe ponoszą konsekwencje niespójnej interpretacji i stosowania przepisów unijnych. W gronie państw założycieli znajdują się: DE (Niemcy), FR (Francja), HR (Chorwacja), IE (Irlandia), LU (Luksemburg), NL (Holandia), PL (Polska).