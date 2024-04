Narasta liczba windykacji w transporcie drogowym

Zajmujący się przemysłem motoryzacyjnym portal Automotivesuppliers.pl dodaje, że niedawna prognoza stowarzyszenia VDA, przewidująca wyprodukowanie w 2024 roku w Niemczech takiej samej liczby samochodów osobowych jak rok wcześniej będzie trudna do spełnienia. Marzec był bowiem trzecim miesiącem z rzędu, w którym spadła produkcja aut. W ostatnim miesiącu I kwartału br. z linii montażowych zjechało 372,8 tys. samochodów. To o 15 proc. mniej niż przed rokiem. Eksport był niższy o 11 proc. (292,7 tys. sztuk). W pierwszych trzech miesiącach 2024 roku produkcja w Niemczech spadła o 9 proc. rok do roku i wyniosła 1,04 mln samochodów osobowych. Do klientów zagranicznych wysłano 790,7 tys. aut, co oznacza spadek o 5 proc.

Produkcja maleje we wszystkich branżach. Jak wynika z najnowszego badania gospodarczego ifo, w którym wzięło udział około 9 000 firm w całych Niemczech, niedobór wykwalifikowanych pracowników wśród firm w Niemczech nieco się zmniejszył. Według badania 36,3 proc. firm odczuwa obecnie niedobór wykwalifikowanych pracowników, w porównaniu z 38,7 proc. w październiku 2023 r. Rok temu było to 43,6 proc. – Osłabiająca gospodarka w krótkim okresie zmniejsza popyt na wykwalifikowanych pracowników – tłumaczy ekspert ifo Klaus Wohlrabe.

Zadłużony transport

Na transporcie odbijają się wszystkie problemy gospodarcze i geopolityczne, które pojawiły się w kraju i Europie. Widać to w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK, gdzie w sumie przeterminowany dług przewozu drogowego towarów wzrósł w ciągu roku (od listopada 2022 do listopada 2023) o 196 mln zł (10,7 proc.). W tym czasie zaległości wszystkich firm podwyższyły się o niecałe 8 proc.

BIG InfoMonitor podlicza, że zaległe zadłużenie przedsiębiorców zajmujących się drogowym transportem towarów przekroczyło właśnie 2 mld zł. Kolejny rok wzrosło o prawie 11 proc., choć trzy lata temu spadało.