Rosną kolejowe przewozy między Polską i Ukrainą

PKP LHS jest najważniejszą linią kolejową łączącą Polskę i Ukrainę.

Urząd Transportu Kolejowego podliczył, że w dwóch miesiącach br. kolej przewiozła niemal 35,3 mln ton towarów, o prawie 4,2 mln ton (-10,6%) spadła przewieziona masa ładunków. Pociągi towarowe wykonały pracę przewozową ponad 9,1 mld tonokilometrów, o 1,4 mld tonokilometrów (-13,6%) mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Praca eksploatacyjna wyniosła 12,9 mln pociągokilometrów, o 1,3 mln mniej (-9,3%) w stosunku do wykazanej pracy eksploatacyjnej w ub.r.

Spadki na szczęście stają się coraz mniejsze w kolejnych miesiącach. W lutym koleją przewieziono prawie 17,6 mln ton towarów. Jest to mniej o 1,5 mln ton (-7,7%) w stosunku do ubiegłego roku. Praca przewozowa wykonana w lutym przez pociągi towarowe wyniosła 4,6 mld tonokilometrów. Oznacza to spadek o prawie 0,5 mld tonokilometrów (-9,5%) wobec lutego 2023 r.

W przypadku pracy eksploatacyjnej, która wyniosła niespełna 6,6 mln pociągokilometrów, jest to o 0,4 mln pociągokilometrów mniej (-5,2%). Średnia odległość przewozu 1 tony ładunków w lutym wyniosła 264 km – o 5 km mniej niż w tym samym miesiącu w 2023 roku.