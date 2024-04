Logistyka w strefie spadków

Po pierwszym kwartale przychody Kuehne + Nagel zmalały o 18 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2023. Firma zanotowała obrót 5,51 mld franków szwajcarskich, zaś zysk netto zmalał do 278 mln franków, czyli o 40 proc. – W pełnym wyzwań środowisku Kuehne+Nagel rozpoczął rok biznesowy 2024 solidnymi, ale niższymi wynikami rok do roku. Skoncentrowanie się na wydajności i usprawnionych strukturach pozwoliło nam obniżyć koszty jednostkowe o 12% w logistyce morskiej i 14% w logistyce lotniczej. Likwidując strukturę regionalną, stworzyliśmy podwaliny pod dalszy rozwój i umożliwiliśmy bardziej bezpośredni dostęp do naszych klientów na całym świecie. Dodatkowo wzmocniliśmy naszą ofertę dla klientów z Azji Południowo-Wschodniej poprzez strategiczne przejęcie City Zone Express, dostawcy usług logistyki drogowej z siedzibą w Penang w Malezji – podsumowuje dyrektor zarządzający Kuehne+Nagel International Stefan Paul.

Przychody logistyki morskiej zmalały o 28 proc. do 1,9 mld franków, zysk tego działu zmniejszył się o 43 proc. do 197 mln franków. Liczba przetransportowanych kontenerów zwiększyła się o 1,5 proc. do miliona TEU. Koncern tnie koszty i zwiększył przychód na TEU z 428 franków w ostatnim kwartale 2023 roku do 502 franków w pierwszym kwartale br. i jednocześnie wzrósł zysk operacyjny na TEU ze 127 do 197 franków.

Dział transportu lotniczego zmniejszył przychody o 15 proc. do 1,6 mld franków, a zyski spadły o 39 proc. do 94 mln franków. Masa przesyłek lotniczych wzrosła o 3,4 proc. do 491 tys. ton. Firma utrzymała przychód 80 franków na 100 kg przesyłki lotniczej, zmniejszyła koszty o 14 proc. do 61 franków na 100 kg, ale mimo to zysk operacyjny zmalał z 24 do 19 franków na 100 kg przesyłki. Firma zapowiada dalsze cięcie kosztów.

Dział logistyki drogowej zmniejszył obroty o 10 proc. do 0,86 mld franków, a zyski o 42 proc. do 30 mln. Dział otrzymał 5,6 mln zleceń, o 6,7 proc. mniej niż rok wcześniej. Firma przyznaje, że na większości rynków sytuacja jest niepomyślna.