Producenci konkurują z logistykami

Kolejny krok w ofercie spółki to logistyka magazynowa i usługi dodane. Prezes LPP Logistics Sebastian Sołtys przypuszcza, że ostatnią usługą zaoferowaną zewnętrznym podmiotom będzie obsługa handlu internetowego w rozbudowanych centrach. W ub.r. obsłużyły one 40 mln zamówień internetowych. Zdolność wysyłkowa wykorzystywana jest w sezonie w 100 proc. Spółka ma duże doświadczenie w automatyzacji, ma 800-osobowy zespół ekspertów, a łącznie z pracownikami magazynowymi pracuje w niej 6 tys. osób.

Działający od sierpnia 2022 roku jako niezależny podmiot LPP Logistics ma pod dachem 478 tys. m kw., w tym 4 centra dystrybucyjne (łączna powierzchnia 270 tys. m kw., 3 obiekty w Polsce, jeden w Rumunii) oraz 4 magazyny obsługujące handel internetowy (dwa w Polsce i po jednym na Słowacji i w Rumunii), o łącznej powierzchni 208 tys. m kw. W najbliższych miesiącach powstaną jeszcze dwa takie centra: w Polsce i w Rumunii, dzięki czemu łączna powierzchnia magazynów wzrośnie do 703 tys. m kw.

Tylko w tym i przyszłym roku nakłady w LPP Logistics sięgną 450 mln zł, co jak na firmę o przychodach 1,5 mld zł jest potężną inwestycją. LPP Logistics wydała w 2022 roku na logistykę 268 mln zł, w ub.r. 25 mln zł.

Szkoleni konkurenci

Spedytorzy i logistycy zauważają nową konkurencję. – Nasz przemysł i handel stworzył własny rozbudowany aparat logistyczny specjalizujący się głównie w zabezpieczeniu zaopatrzenia i dystrybucji. Widać to w statystyce wynajmowanych magazynów, gdzie tego typu firmy należą do największych klientów. Stały się one tym samym kluczowymi klientami żeglugi morskiej i powietrznej, nie wspominając o transporcie lądowym. Dysponując silną pozycją rynkową (czytaj, dostępem do niskich stawek frachtowych) podejmują próby oferowania swych usług na zewnątrz – opisuje sytuację przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński.