Czy przewoźników czeka fala pożarów ciężarówek?

Do wymiany silników zmuszeni są także inni producenci ciężarówek. Wysilone jednostki są bardzo czułe na jakość i poziom oleju oraz jego starzenie, a przez to podatne na awarie. Kluczowa jest czystość oleju, bez której łatwo o zapchanie kanałów smarowania silnika. Brak dopływu oleju do panewki powoduje jej zatarcie i pęknięcie wału korbowego, który rozbija blok silnika. Tryskający na boki olej zapala się od gorących części silnika jak np. turbosprężarka.

Eurotransport.de podkreśla, że w czerwcu pojawiły się na Facebooku wpisy informujące o pożarach pojazdów produkcji DAF, Daimler i Scania.

Strażacy mówią

Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że częstotliwość występowania pożarów samochodów ciężarowych jest niezmienna. Średnia roczna z lat 2014-2016 wynosi 1044 zdarzenia, dokładnie tyle samo co z lat 2021-2023. W pierwszej połowie roku PSP zarejestrowała 616 pożarów ciężarówek. – Można wysunąć wniosek, że na przestrzeni ostatnich 10 lat częstotliwość pożarów pojazdów ciężarowych i przyczep utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Trudno jednoznacznie ocenić czy częściej pożary dotyczą naczep czy ciągników. Statystyki odnoszą się do rodzaju obiektu w całości ciągnik plus naczepa – zauważa Wojciech Gralec z Wydziału Prasowego Biura Komendanta Głównego PSP.

Przyczynami pożarów są w poważnej części „wady środków transportu”, jak wynika ze statystyk PSP. W 2022 roku odpowiadały one za ponad 47 proc. zdarzeń, w 2023 roku za ponad 53 proc., a w pierwszej połowie br. za blisko 47 proc.

Do tej statystyki należy dodać pożary spowodowane „wadami urządzeń mechanicznych” i „wadami instalacji elektrycznych”, które w 2022 roku były przyczyną niemal 12 proc. pożarów, w ub.r. ponad 10 proc. i blisko 12 proc. w tym roku. – Brak jednoznacznych przesłanek aby stwierdzić, iż w ostatnim czasie częściej występują pożary silników – stwierdza Gralec.