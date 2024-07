Iluzoryczne wzrosty rejestracji ciężarówek

W czerwcu w grupie samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 tony największy wzrost rejestracji r/r odnotowała Scania (42 proc. do 710 sztuk, pierwsze miejsce w czerwcowym rankingu), DAF (31 proc. do 660 szt. i drugie miejsce) i MAN (18,3 proc. do 426 szt., czwarte miejsce). Na trzecim miejscu znalazło się Volvo z rejestracją 476 samochodów, o ponad 26 proc. mniej r/r. Mercedes zarejestrował 420 samochodów, co oznacza ponad 15-procentowy spadek.

Kosztowne GSR2

GSR2 to General Safety Regulations, które wymagają wyposażenia samochodów ciężarowych w Moving Off Information System, który wykrywa obiekty znajdujące się tuż przed maską pojazdu, czujniki martwego pola (BSIS), system informacji o cofaniu (REIS), system ostrzegania o przekroczeniu prędkości (ISA), ostrzeganie o zmęczeniu kierowcy (DDAW), przygotowanie do montażu blokady antyalkoholowej.

Wszystkie samochody homologowane po lipcu 2022 roku muszą mieć to wyposażenie. Ponieważ kosztuje ono 2-3 tys. euro, popyt był znikomy i niewiele firm decydowało się na tak bogate wyposażenie.

Komisja Europejska, która narzuciła zmiany uważa, że nowe wyposażenie przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych. Obowiązuje program „wizja zero”, zakładający wyeliminowanie wypadków drogowych do 2050 roku.

Prace nad GSR zaczęły się w 2009 roku, a będą zakończone w 2029 roku wprowadzeniem nowych norm kabin samochodów ciężarowych. GSR obejmują także (odrębnymi przepisami) aut osobowe i autobusy.