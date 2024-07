Ostatnia szansa dla polskiej kolei

Adiunkt w Katedrze Badań Gospodarek Azji Wschodniej SGH Robert Dygas podkreśla, że Polska uzależniona od unijnych pożyczek staje się krajem o wzrastającym zadłużeniu, co wykorzystuje Komisja Europejska, aby wszczynać wobec Polski procedury sankcyjne, bez brania pod uwagę także wydatków ponad 2% na obronność, która obecnie jest kluczowa. – Przykład Mongolii pokazuje, że uzależnienie się od Rosji w ramach budowy infrastruktury kolejowej nie służy Mongolii, stąd decyzja rządu Mongolii, aby infrastrukturę transportową wewnątrz kraju budować z własnych środków. Mongolia jest krajem tranzytowym podobnie jak Polska, i korzyści finansowe z tego tytułu zamiast do rządu Mongolii trafiają do Rosji i Chin – wskazuje Dygas.

Uważa, że przykład Mongolii powinien być ważny dla Polski, ponieważ z uwagi na położenie oba kraje mają znaczenie tranzytowe. – Mechanizm biznesowy tranzytu dla Polski, jako źródło finansowania rozbudowy infrastruktury drogowej powinien być rozważany w przypadku gdy rząd Polski patrzyłby na dalsze zwiększenie konkurencyjności sektora transportowego Polski w stosunku do Niemiec – stwierdza pracownik naukowy SGH.

Podkreśla, że finansowanie infrastruktury drogowej i kolejowej wymaga oceny mechanizmu biznesowego, oraz oceny udziału własności rządu polskiego w infrastrukturze kolejowej. – Za rozsądne granice uważa się 20% udziałów kapitału zagranicznego we własności infrastruktury drogowej i kolejowej. Jeżeli Polska nadal będzie uzależniać się od pożyczek unijnych oraz pozwalać na zwiększenie udziałów kapitału zagranicznego we własności aktywów strategicznych (infrastruktura i przemysł), odpowiedź na pytanie o to jak finansować kolei nie będzie miało większego znaczenia, bo silniejsze są uwarunkowania i poprawność polityczna niż patrzenie na wzrost gospodarczy Polski. Odpowiedz będą znali Niemcy, Francja i Holandia, ale nie rząd Polski – zaznacza Dygas.

Ile na kolej?

Interesariusze rynku kolejowego liczą, że znowelizowana ustawa o Funduszu Kolejowym pozwoli zwiększyć jego wartość do 10-15 mld zł. Uważają, że PKP Polskie Linie Kolejowe, analogicznie do GDDKiA, muszą mieć możliwość rozstrzygania postępowań przetargowych bez konieczności uprzedniego zatwierdzenia programów unijnych. Tylko w takiej sytuacji możliwe jest uniknięcie falowania rynku i zapaści inwestycyjnych na przełomie perspektyw unijnych.

W trzech latach 2021-2023 KFD zasilany był średniorocznie w wysokości niemal 23 mld zł, gdy FK kwotą 4,3 mld zł. Średnią zawyża rok 2021, gdy Fundusz Kolejowy otrzymał ponad 7,5 mld zł. Zazwyczaj na konto funduszu wpływało 2 mld zł. Zatem różnica jest 10-krotna.