W Brukseli walczą koleje prywatne z państwowymi o dostęp do torów

We wspólnym liście CLECAT, EFRA, ESC, UIP i UIRR domagają się od rządów i Komisji Europejskiej otwartego dostępu do torów. Uważają, że wniosek dotyczy rozporządzenia w sprawie przepustowości infrastruktury kolejowej (COM (2023) 443), które ma zwiększyć przepustowość kolei, poprawić koordynacjętransgraniczną, przyczyniając się zarazem do wzrostu punktualności i niezawodności, nie idzie wystarczająco daleko aby spełnić te cele.

Sygnatariusze podkreślają, że zarządzanie przepustowością kolei musi ewoluować ku systemowi międzynarodowemu, być elastyczne i wykorzystywać rozwiązania cyfrowe. Są zdania, że przyjęte rozwiązania nie idą w tym kierunku.

Niechciane odstępstwa

Alarmują, że propozycja Komisji Europejskiej, aby umożliwić organom krajowych odstępstwa, „doprowadzi do sytuacji, w której kolejowy transport towarowy będzie w dalszym ciągu realizowany na różnych krajowych połączeniach. Będzie to oznaczać ciągłą fragmentację i nieoptymalne wykorzystanie dostępnej europejskiej kolei przepustowość infrastruktury i, co najważniejsze, niewystarczające wsparcie dla europejskich łańcuchów dostaw.”

Uważają, że przyjęte podejście nie zmniejszy wpływu lokalnych ograniczeń ruchu na zdolności przewozowe kolei. Wskazują, że niska jakość kolejowych przewozów wynika z nieumiejętnego planowania ruchu na szczeblu krajowym, czego skutkiem jest nieudostępnienie torów oraz liczne opóźnienia. Domagają się większej regularności i przewidywalności dla przewozów kolejowych.