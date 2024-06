CPK będzie o 20 mld zł tańsze i wiemy kiedy powstanie

Całość inwestycji to 480 km i w pierwszym etapie będzie gotowa linia Warszawa – Łódź. Równolegle budowana będzie linia Łódź – Wrocław, bo na tym połączeniu są największe zaległości pozaborowe i nie ma konkurencyjnych połączeń. Istniejące linie zmuszają do ponad 3-godzinnej jazdy między Warszawą i Wrocławiem. Gałąź Łódź – Wrocław będzie gotowa do 2035 roku, obiecuje minister. Kilak lat dłużej potrwa budowa linii Łódź- Poznań. Ona także pozwoli skrócić czas najszybszych połączeń między Warszawą i Poznaniem do 100 minut.

Do 2040 może być gotowa linia szybkiej kolei z Warszawy do Gdańska. Nazwana CPK Północ będzie wiodła z Warszawy przez Płock i Grudziądz do Trójmiasta. Przy operacyjnej prędkości 320 km/h możliwy będzie dojazd do Gdańska w 100 minut. Nad tą trasą trwają prace analityczne, ale wiadomo, że na obecnej linii przez Iławę nie da się już bardziej skrócić czasu przejazdu.