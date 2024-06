Zawiercie jak RPA, potęgą wydobycia platyny

Zygmunt podkreśla, aby strategicznych surowców nie wysyłać do przerobu do Azji, ale odzyskiwać je w Europie. – EU uzależniona od importu surowców i do 2050 roku uzależnienie wzrośnie 3-krotnie – wylicza prezes Elemental Strategic Metals.

Grupa Elemental podaje, że w tonie złomowanych katalizatorów jest do 2 kg platynowców, gdy tona rudy zawiera 2-6 gram tych metali. Koszt uzyskania metalu z odzysku jest o połowę mniejszy od wydobytego górniczo.

Lit to także strategiczny metal

Zakład w Zawierciu będzie odzyskiwał także lit z akumulatorów litowo-jonowych. Na początek 4 tys. rocznie, ale wkrótce zwiększy możliwości przerobowe do 50 tys. ton, przy bieżących mocach w EU 70 tys. ton. Szybkie zwiększenie przerobu jest konieczne, ponieważ podczas rozruchu fabryk akumulatorów powstaje dużo odpadów, ich odsetek potrafi sięgać 60 proc.

Podobnie jak w przypadku platynowców, atutem Grupy Elemental jest sieć 78 oddziałów rozlokowanych w całym świecie, które będą przesyłać do Zawiercia zużyte akumulatory. Na miejscu będą rozładowane, mielone i segregowane na różne materiały, w tym kluczową dla procesu czarną masę. Jest ona surowcem do produkcji materiału katodowego (CAM) oraz prekursora katody pCAM). – To najtrudniejszy etap produkcji ogniwa – podkreśla Zygmunt. Elemental Strategic Metals pozyskała technologię zawiązując spółkę z amerykańską firmą Ascend Element.

Jesienią rozpocznie budowę instalacji do ekstrakcji litu, czyli kolejnego etapu przerobu. Inwestycja ruszy w 2026 roku i będzie to skala półprzemysłowa. Jeżeli potwierdzą się założone parametry technologii opracowanej pod kierunkiem prof. Przemysława Łosia, Elemental Strategic Metals wybuduje na działce obok pełnoskalową instalację do przemysłowego recyklingu akumulatorów litowo-jonowych. Zajęty teren zwiększy się z 35 do 51 ha.