Ciężarówki za wodorowymi autobusami

Szwajcaria zwolniła wodorowe (i elektryczne) ciężarówki z myta, które dla 40-tonowych zestawów Euro VI wynosi 0,912 franka za kilometr, można używać ich także nocą. Dlatego np. austriacka firma Gebruder Weiss korzysta od trzech lat z wodorowej ciężarówki Hyundai w Szwajcarii. Samochód pokonał w tym czasie ponad 150 tys. km, a średnie zużycie wyniosło 7,8 kg wodoru na 100 km. Firma przyznaje, że wodorowe ciężarówki nie są stosowane w innych krajach.

Hyundai testuje tam od 2020 roku wodorowe ciężarówki Xcient, których jest już 48 i łącznie pokonały ponad 10 mln km. Ciężarowy Hyundai ma dwa ogniwa o łącznej mocy 190 kW i baterie litowo-jonowe o pojemności 73,2 kWh. Wodór transportowany jest pod ciśnieniem 350 bar i w butlach mieści się 32,09 kg tego gazu. Zasięg wynosi 400 km.

Wodorowy, prototypowy ciągnik Mercedes-Benz GenH2 z naczepą o masie całkowitej 40 ton pokonał 1047 km, zużywając blisko 80 kg ciekłego wodoru. Podobnie jak w przypadku Hyundaia pokonanie 100 km wymaga zużycia ok. 8 kg wodoru, za który trzeba zapłacić ok. 550 zł. Na olej napędowy przewoźnik wyda ok. 150-200 zł (w zależności od obciążenia i warunków atmosferycznych), więc napęd wodorowy jest wysoce nieekonomiczny. Wysoka cena zwiera w sobie także cenę energii zużytej do wyprodukowania i dystrybucji paliwa.

Generacja za generacją

Ogniwa wodorowe to wciąż raczkująca technologia, co oznacza, że postęp jest bardzo szybki. Ciężarówki Mercedes oraz Volvo będą korzystać z ogniw wyprodukowanych przez spółkę Cellcentric, należącą do Daimler Truck oraz Volvo. W czerwcu spółka pokazała nową generację ogniw, które w stosunku do poprzedniego modelu będą zużywać do 20 proc. paliwa mniej, emitują o 40 proc. ciepła mniej przy mocy maksymalnej (wynoszącej 350 kW), mają o 30 proc. większą gęstość mocy (w kW na litr) oraz o 40 proc. mniej części. Ich seryjna produkcja rozpocznie się pod koniec dekady. Trwałość ma wynosić 25 tys. roboczogodzin.

Ballard Power zaprezentował w maju ogniwo paliwowe dziewiątej generacji FCmove-XD dla ciężarówek i autobusów. Ma ono dwa razy większą trwałość od dotychczasowego ogniwa, przekraczającą 30 tys. godzin. Gęstość mocy wynosi 0,36 kW/litr oraz 0,48 kW na kilogram, gdy szczytowa sprawność przekracza 60 proc. Pojedyncze ogniwo o mocy 120 kW może być łączone w trzy ze wspólnym sterowaniem.