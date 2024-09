Dla InPost priorytetem jest rozbudowa sieci

We Włoszech liczba obsłużonych paczek wzrosła do 5,5 miliona (+28 proc. r/r) w II kwartale 2024 roku, a przychody osiągnęły 68,5 mln zł, co stanowi wzrost o 34 proc. r/r. Sieć OOH we Włoszech rozszerzyła się do ponad 7 600 punktów (+37 proc. r/r).

Przesyłki międzynarodowe

Wyniki InPost oceniane są jako bardzo dobre. – To niekwestionowany lider polskiego KEP z bardzo przyzwoitym wzrostem. Pamiętajmy, że przed pandemią rynek rósł o 15-16 proc. więc ponad 20 proc. wzrostu należy uważać za przyzwoity wynik, biorąc pod uwagę, że jest konkurencja – zaznacza wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral.

InPost już prowadzi próby usług międzynarodowych i prezes firmy zapewnia, że oferta ruszy jeszcze w tym roku.

Gral zwraca uwagę, że przyjęta przez InPost strategia wejścia na duże rynki okazała się udana. – Grupa InPost skupiła się za granicą na największych rynkach pod względem populacji oraz potencjału e-handlu. Rynek brytyjski z ponad 160-procentowym wzrostem liczby przesyłek był bardzo dobrym strzałem. Mondial Relay daje InPost, po zakorzenieniu w świadomości klienta, że OOH jest korzystnym rozwiązaniem (z modelem sprawdzonym w Polsce), mocną pozycję. Nie wiem, czy lokalni gracze będą w stanie rozwijać się w tak zawrotnym tempie – podkreśla wiceprezes LME.

Wskazuje, że choć Brytyjczycy lubili dostawy do domu, to jednak ekonomia biznesu i wolność wyboru przewyższają nad starym upodobaniem.