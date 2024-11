W trzecim kwartale InPost rósł dwa razy szybciej od rynku

W trzecim kwartale spółki w Wielkiej Brytanii i we Włoszech dostarczyły rekordowe 30 milionów paczek. Oba rynki odnotowały kolejny zyskowny kwartał na poziomie skorygowanej EBITDA. Dla całego segmentu skorygowana EBITDA osiągnęła najwyższy w historii poziom 39,8 mln zł w trzecim kwartale 2024 r. (marża skorygowanej EBITDA 12,5%), w porównaniu ze stratą w wysokości 7,3 mln zł rok wcześniej.

W trzecim kwartale liczba dostarczonych przesyłek w Wielkiej Brytanii wzrosła o 88% r/r i osiągnęła 25,1 mln. Przychody InPost na rynku brytyjskim podwoiły się, sięgając 253,8 mln zł w trzecim kwartale 2024 r., co stanowi rekordowo wysoki kwartalny przychód. Sieć InPost w Wielkiej Brytanii powiększyła się do ponad 11 800 punktów OOH, co stanowi znaczący wzrost o 72% r/r.

We Włoszech liczba paczek wzrosła do 5 mln (+47% r/r) w trzecim kwartale, a przychody osiągnęły 63,7 mln zł, co stanowi wzrost o 46% rok do roku. Wzrost był napędzany zarówno przez segment B2C, jak i C2C. Sieć OOH we Włoszech powiększyła się do ponad 8 000 punktów (+53% r/r), w tym 2 800 APM.