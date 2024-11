Rekord w długości spadku sprzedaży ciężarówek

Maleją inwestycje

Jest jednak mało prawdopodobne, aby ożywienie było długotrwałe. Przemysław Piętak z CBRE wskazuje, że produkcja przemysłowa w Niemczech już od kilku lat znajduje się w trendzie spadkowym. Branże, które tradycyjnie były siłą napędową niemieckiej gospodarki: motoryzacyjna, chemiczna i inżynieryjna – są teraz zagrożone. Kolejne wymagania Zielonego Ładu podnoszą ceny energii, a za nią całej działalności. Niemiecka gospodarka jest w recesji, co powoduje spadek polskiego eksportu.

Robert Ćwiertnia senior associate KPMG Startegy wskazuje na spadającą sprzedaż detaliczną, malejące inwestycje i pogarszające się nastroje konsumenckie. – We wrześniu sprzedaż detaliczna w Polsce spadła o 3,0 proc. r/r (żywność o 7,6 proc.). Mniejsza konsumpcja przełoży się negatywnie na wzrost gospodarczy w trzecim kwartale oraz na wpływy do budżetu państwa, co może oznaczać wstrzymanie wypłat np. do NFZ. Jednocześnie inwestycje dużych firm spadły w drugim kwartale aż o 8,1 proc., co w konsekwencji osłabi potencjał wzrostu i sprzedaży w nadchodzących miesiącach – podaje przykłady Ćwiertnia.

Przytacza dane NBP dotyczące bilansu płatniczego, które wskazują na ponad dwukrotne zmniejszenie transakcji z zakresu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w pierwszych ośmiu miesiącach 2024 r. – spadek wyniósł 13 mld euro. – Równie niepokojące są dane fDi Markets, które pokazują, że inwestycje typu greenfield zmalały w Polsce trzykrotnie w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego – zaznacza Ćwiertnia.