Stawki transportowe na niskim poziomie

Jednak pomimo spadku popytu w perspektywie krótkoterminowej stawki frachtowe utrzymują się znacznie powyżej poziomów z 2021 roku, głównie ze względu na strukturalny wzrost kosztów operacyjnych. – Europejskie stawki frachtu drogowego utrzymywały się na stosunkowo stabilnym poziomie przez cały trzeci kwartał, głównie ze względu na niski popyt w całej Europie. Perspektywy stawek kontraktowych w dalszym ciągu w dużym stopniu zależą od terminu ożywienia gospodarczego w Europie – zaznacza dyrektor ds. rozwoju sprzedaży Ti Michael Clover.

Nie oczekuje spadku stóp, a to ze względu na utrzymującą się presję kosztową. – Spadek stawek spot w III kwartale wskazuje na słaby popyt, spodziewamy się jednak, że stawki spot będą głównym wskaźnikiem ożywienia popytu i nadchodzącego wzrostu stóp w miarę zmian na rynku – uważa Clover.

Popyt maleje

Główna gospodarka Unii Europejskiej, Niemcy, pogrążona jest w stagnacji. Przedsiębiorstwa w Niemczech są bardziej ostrożne w przyjmowaniu nowych rąk do pracy. Barometr Zatrudnienia ifo spadł w październiku do 93,7 pkt, z 94,0 pkt we wrześniu, najniższego poziomu od lipca 2020 roku. – Sytuacja na rynku pracy od miesięcy wykazuje negatywną tendencję, nie gwałtowną, ale nieprzerwaną. Zamiast uzupełniać wakaty, firmy częściej zwalniają pracowników – wskazuje szef ankiet ifo Klaus Wohlrabe.

Ifo podaje, że w sektorze produkcyjnym barometr ponownie spadł. Ze względu na trudną sytuację zamówień potrzeba mniej pracowników. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku handlu, choć tam wskaźnik nieznacznie wzrósł. Wśród usługodawców pozytywne i negatywne reakcje są obecnie prawie zrównoważone i oczekuje się, że tendencja w zakresie liczby pracowników pozostanie stała. To samo tyczy się budownictwa.

Upply, Ti oraz IRU przypominają, że koszty pracy, obok paliwa, największy składnik kosztów w transporcie drogowym, gwałtownie wzrosły w ostatnich dwóch latach. Ponadto znaczny wzrost kosztów związanych z ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych, konserwacją i oponami przyczynia się do wyższych kosztów operacyjnych przewoźników towarowych.