DHL rozpoczyna walkę z InPost o Wielką Brytanię

InPost i DHL

Czy porozumienie może zagrozić rozwojowi InPost na rynku brytyjskim? InPost ma na nim ponad 10 tys. automatów paczkowych i do tego 2,8 tys. punktów PUDO. Jego konkurenci są tuż, tuż: Amazon ma 7 tys. maszyn, Evri 5,5 tys., Royal Mail 4 tys.

Royal Mail planuje (choć branża ma wątpliwości, czy jest to realne), że w tym roku może otworzyć kolejne 8 tys. maszyn we współpracy z Yeap, Parcel Pending by Quadient. Maszyny stawia m.ni. przy sklepach Sainsbury (jest ich 1455, w tym 279 w Londynie). Do tego operator ma 115 tys. skrzynek pocztowych i największą na Wyspach sieć punktów nadania przesyłek. Operator inwestuje w dwie nowe sortownie w Warrington i Daventry o zdolności sortowania 1,5 mln przesyłek dziennie.

Evri ma 10 tys. punktów dostaw poza domem (OOH), ale zaczyna rozwijać własną sieć po zaprzestaniu współpracy z InPost.

Różycki uważa, że wejście DHL do Evri to ciekawy ruch, który przyspieszy konsolidację rynku kurierskiego. – Nie musi jednak oznaczać zagrożenia dla rozwoju InPost. Największe wezwanie dla InPost to nie DHL i Evri, ale czy dadzą radę z tym co kupili. Jeśli tak, to ich pozycja raczej nie zostanie zagrożona – uważa prezes LME.

Po przejęciu firmy Yodel, InPost ma 8 proc. brytyjskiego rynku. – Yodel nie radził sobie, nigdy nie był rentowny i chcemy uzdrowić tę sytuację. Firma przejdzie błyskawiczną transformację. Po pierwszych tygodniach od przejęcia już widzimy poprawę jakości terminowości i parametrów finansowych. W 12 miesięcy chcemy, aby Yodel był rentowny – zapowiada prezes InPost Rafał Brzoska.