Rumunia wprowadza drugą wersję własnego SENT

Dużą zmianą w stosunku do już działającego systemu, jest odpowiedzialność za niestosowanie się do przepisów. O ile w przypadku systemu Ro e-Transport ponosi ją podmiot, który ma obowiązek rejestracji towarów wrażliwych, to w przypadku systemu e-Sigiliu ten obowiązek ciąży na kierowcy.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeżeli służby nałożą na towar inteligentną plombę, to kierowca jest odpowiedzialny za to, aby nie została naruszona. Niedopełnienie tego obowiązku będzie stanowiło wykroczenie zagrożone karą grzywny w wysokości od 20.000 do 50.000 lei (od 20.000 do 50.000 zł).

Procedura ustanawiania kryteriów ryzyka, stosowania inteligentnych plomb oraz monitorowania transportu drogowego towarów zostanie ustanowiona rozporządzeniem wydanym w ciągu 60 dni od daty publikacji ustawy w Dzienniku Urzędowym Rumunii.