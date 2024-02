Koniec blokad ukraińskiej granicy

Rolnicy oburzeni

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” wydał oświadczenie, w którym „stanowczo sprzeciwia się tezom zawartym w dzisiejszy oświadczeniu Premiera rządu Polskiego Donalda Tuska i dementuje wszelkie informacje jakoby rolnicy utrudniali swoim protestem na granicy Polski z Ukrainą przejazdy transportom wojskowym i humanitarnym.”

Związkowcy napisali w oświadczeniu: Stanowczo oświadczamy, że pojazdy z pomocą humanitarną, pomocą wojskową oraz pojazdy typu ADR są przepuszczane przez wszystkie blokady na bieżąco, poza kolejnością i nie są nam znane przypadki blokowania takich transportów.”

Dodali, że „Słowa Pana Premiera są niedopuszczalną manipulacją, mająca za zadanie stłumienie protestów rolniczych i odwrócenie uwagi od nieudolności rządu RP i zaniechania rozwiązań systemowych dla upadających polskich rodzinnych gospodarstw rolnych.”

NSZZ RI Solidarność oświadcza, że jako jeden z organizatorów protestów jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa oraz zapewnienia bezpiecznych warunków prowadzonych działań w ramach 30 dniowego strajku generalnego rolników. Wszelkie doniesienia sugerujące inaczej są nieprawdziwe i stanowią fałszywe oskarżenia.”

Samochody w kolejkach

Z inicjatywy zapewne będą zadowoleni spedytorzy, których ładunki komercyjne utknęły na granicy. – Blokady na granicach polsko-ukraińskich prowadzą do powstania bardzo długich kolejek, w których stoją auta ciężarowe, co przekłada się na zainteresowanie alternatywnym rozwiązaniem kolejowym. Skutkuje to jednak zatorami składów oczekujących na przekroczenie granicy, gdzie przepustowość i tak jest ograniczona ze względu na niewystarczający poziom infrastruktury kolejowej – tłumaczy Railfreight Director w Rohlig Suus Logistics Robert Roszko.