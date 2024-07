Tachografy powstrzymają nielegalną konkurencję?

Dostępu do unijnego rynku strzegą zezwolenia na wykonywanie transportu międzynarodowego, wymieniane przez kraje na zasadzie wzajemności. Po zawarciu przez UE umowy transportowej z Ukrainą w czerwcu 2022 roku, jej przewoźnicy otrzymali praktycznie nieograniczony dostęp do rynku, ponieważ służby kontrolne krajów unijnych nie mają narzędzi do kontroli umowy. Przewiduje ona jedynie swobodne wykonywanie przewozów dwustronnych i tranzytowych, ale – jak utrzymują polscy przedsiębiorcy – jest nagminnie łamana, a ukraińskie ciężarówki wykonują kabotaż i przerzuty w unijnych krajach.

Czytaj więcej Szynowy Ukraina stawia na transport kolejowy Kijów ma szansę przejąć kolejowe przewozy dwustronne, podobnie jak to uczynił z przewozami drogowymi.

Ukraińskie firmy praktycznie wypchnęły polskich przewoźników z przewozów na Ukrainę, konkurują także na rynku wewnętrznym. Na koniec czerwca na polsko-ukraińskiej granicy udział samochodów z rejestracjami ukraińskimi wyniósł 91 proc., a zaledwie 8-9 proc. stanowiły samochody z polskimi rejestracjami, gdy przed wojną 42 proc.

Skutek Pakietu Mobilności

Tachografy najnowszej generacji G2V1 zostały wprowadzone przez KE dla kontroli stosowania Pakietu Mobilności. Pozwalają one służbom zbadać przewozy i wykryć nielegalny kabotaż lub przerzut.

W nowych smart tachografach będzie dostępna funkcja automatycznego rejestrowania przekraczania granic. Kierowcy zostaną zobowiązani do rejestrowania załadunków i rozładunków w pamięci tachografu i kart kierowców, co pozwoli na sprawdzenie zgodności zapisów z dokumentami przewozowymi. – Wszystkie te funkcje mogą ułatwić kontrolę kierowcy pod względem przestrzegania zasad dotyczących kabotażu, powrotów kierowcy i pojazdów czy zasad płacy zagranicznej. Co więcej, w najnowszej wersji tachografów inteligentnych pojawi się możliwość określenia rodzaju przewozu z podziałem na przewóz osób lub rzeczy, a także będzie on wyposażony w interfejs bluetooth, który pozwoli na komunikowanie się z zewnętrznymi aplikacjami. Dzięki temu będzie można uzyskać np. informacje o tym, czy kierowca jedzie czy wykonuje inną czynność, a także pojawi się możliwość zdalnego wprowadzania wpisów manualnych za pomocą np. telefonu – opisuje ekspert Inelo Mateusz Włoch.