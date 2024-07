Ukraina stawia na transport kolejowy

Analitycy BGK przypuszczają, że rozwijanym segmentem przewozów będzie transport intermodalny i wskazują, że już pod koniec 2023 roku w trybie próbnym rozpoczęto przewozy intermodalne: Kijów – Budapeszt oraz Kijów – Kowno. Do września 2024 roku UZ ma uruchomić 18 tras intermodalnych w kierunku państw UE.

BGK przypomina, że latem planowane jest uruchomienie regularnej trasy intermodalnej pomiędzy Ukrainą a Duisburgiem. Liderzy rynku przewozów intermodalnych w Ukrainie to: Liski, Laude Smart Intermodal, Levada-Cargo (współwłaściciel terminalu w Mostyskach II), N’UNIT (terminale w: Kijowie, Dniepr, Charkowie – główny generator kontenerów do terminali w Mostyskach II).

Nowe terminale i tory

Na granicy z Polską infrastrukturę przeładunkową rozbudowuje m.in. PKP LHS, która w I półroczu przewiozła ponad 6 mln ton ładunków, o 29 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2023.

Czytaj więcej Szynowy Ostatnia szansa dla polskiej kolei Ministerstwa: Finansów oraz Infrastruktury pracują nad nowelizacją ustawy o Funduszu Kolejowym. Bez niej zabraknie pieniędzy na modernizację sieci, a także budowę Kolei Dużych Prędkości.

Na początku lipca br. PKP LHS zakończyła projekt „Przebudowy układu torowego na stacji Zamość Bortatycze LHS” oraz „Rozbudowę stacji Hrubieszów LHS – etap II”. Na stacji Zamość Bortatycze LHS wybudowała tor wyładunkowy.

Inwestuje także Laude Smart Intermodal. – Ukraina jest dla nas niezwykle interesującym rynkiem. Aktywnie uczestniczymy w jego rozwoju – bez względu na ograniczenia, które są wynikiem wojny - posiadamy 70% udziału w rynku przewozów intermodalnych w Ukrainie. To najlepszy dowód na to, jak traktujemy ten rynek i jakie ma dla nas znaczenie. Oczywiście w procesie przewozów wykorzystujemy i to, że posiadamy najnowocześniejszy terminal przeładunkowy na styku Polski, czyli patrząc szerzej Unii Europejskiej i Ukrainy – zaznacza Witczak.