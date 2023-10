Gdańsk ma apetyt na przeładunki samochodów

Gdański port nie jest w stanie przyjąć oceanicznych samochodowców, i choć operatorem nabrzeża samochodowego jest koreański Glovis, to terminal koncentruje się na obsłudze ruchu do Skandynawii i Wielkiej Brytanii i w drugą stronę. – Dla Glovis portem wyboru jest Koper, który przyjmuje oceaniczne samochodowce z Azji i ma dobry dostęp do nabrzeża i placów składowych. W Gdańsku głębokowodne nabrzeże z dużymi placami ma tylko DCT, ale ten terminal skoncentrowany jest na obsłudze ruchu kontenerowego – porównuje prezes należącej do Glovis spółki Adampol Krzysztof Dakowicz.

Przyznaje, że w ruchu transkontynentalnym Gdańsk mógłby ewentualnie obsługiwać fabrykę w Nosowicach, ale do tego niezbędne są inwestycje w porcie. Mogą one stać się rentowne po stworzeniu szybkich połączeń drogowych i kolejowych ze Słowacją i Czechami. – Via Carpatia będzie miała olbrzymią rolę w zwiększeniu ładunków z całej „ściany wschodniej” Unii Europejskiej: Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii do Gdańska. Spowoduje także rozszerzenie naszego zaplecza portowego o dodatkowe kraje, szczególnie w kontekście obsługi towarów do Skandynawii. Największym wygranym jednak może być Turcja, która jest dużym graczem gospodarczym w regionie. Zwiększenie przewozów drogowych odbędzie się kosztem armatorów i zmniejszenia oferty przewozowej na Morzu Śródziemnym, których jednymi z beneficjentów są porty adriatyckie – uważa prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Europa wysłała za granicę w 2022 roku 3,2 mln aut osobowych, 0,3 mln dostawczych i podobną liczbę ciężarowych. Import sięgnął 5,6 mln osobowych i 0,4 mln dostawczych oraz 0,2 mln ciężarowych. Znakomita większość pochodziła z innych kontynentów, zatem import odbywał się przez porty, przez nie także producenci wysłali w świat większość samochodów.