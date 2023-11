Wielki sukces Świnoujścia

Wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk potwierdził, że konsorcjum DEME Concessions oraz QTerminals otrzymało w dzierżawę 75 ha terenu w Porcie Świnoujście na 30 lat. - Inwestycja to impuls rozwojowy nie tylko dla Pomorza Zachodniego, ale też całej Polski! – podkreślił wiceminister.

Reklama

Inwestorzy wyposażą terminal sprzęt przeładunkowy o niskiej emisji, zgodnie z najwyższymi ekologicznymi normami. Terminal w Świnoujściu będzie stanowił infrastrukturę podwójnego wykorzystania, czyli cywilną infrastrukturę, która może służyć do obsługi ładunków wojskowych. Docelowo terminal będzie w stanie przeładować do 2 mln TEU rocznie, obsługując jednocześnie dwa statki, jeden o długości 400 m i jeden o długości 200 m. Inwestycja może być realizowana w dwóch etapach: pierwszym etapem będzie obsługa 1 mln TEU rocznie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogram nowy terminal powinien rozpocząć działalność w roku 2028.

Czytaj więcej Firmy Duńczycy koncentrują w Polsce branżę logistyczną Duński DFDS przejmuje polskie operacje tureckiej firmy Ekol, umacniając się w logistyce kontraktowej.

Będzie powiązany z krajową siecią kolejową a także drogową i poprzez węzeł Łunowo. W maju 2023 Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023 – 2029”. Realizacja programu zapewni odpowiednią, bezpieczną infrastrukturę dostępową dla terminali znajdujących się w Szczecinie i Świnoujściu.

Projektu nie powstrzymały niemieckie protesty. Berlin obawia się utraty znaczenia portu w Hamburgu, który miał obsługiwać cały Bałtyk. Niemieckie roszczenia do polskich wód terytorialnych zmusiły Warszawę do wydania 10 mld zł na budowę nowego toru podejściowego do portu w Świnoujściu.