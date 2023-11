Duńczycy koncentrują w Polsce branżę logistyczną

Wskazuje, że na rynku krajowym dominują firmy, które swój rozwój tworzą od początku lat 90-tych jak DB Schenker (wtedy jako Spedpol), Raben czy Rohlig Suus. – Przejęcia w tej grupie firm („szczupaków” wg nomenklatury zaproponowanej przez prof. Wojciecha Paprockiego, Piotra Szretera i Grzegorza Lichocika w artykule w Rzeczpospolitej z dnia 17.08.2023) są na tyle spektakularne, że praktycznie co roku wpływają na zmiany pozycji wśród największych firm. Przejęcie Panalpiny przez DSV, Ceva przez Gefco wyraźnie poprawiło pozycję tych firm w Polsce – wskazuje Lichocik.

Zaznacza jednak, że niektórzy z europejskich graczy (już całkiem dobrze znanych w Polsce), nie osiągnęło oczekiwanej skali rozwoju, a zatem decydenci postanowili przyspieszyć ich rozwój organiczny, wzmacniając te struktury poprzez zakup firm o polskim rodowodzie. – Działający w Polsce od ponad 20 lat Geodis (będący częścią francuskiego operatora kolejowego SNCF), zdecydował się na kupno w 2021 roku Pekaes SA dzięki czemu firma mogła przekroczyć w 2022 roku ponad 2,2 mld zł obrotu. Inna francuska firma ID Logistics wiosną tego roku (2023) przejęła polską rodzinną firmę Spedimex, tym samym wzmocniła swoje operacje w logistyce kontraktowej nabywając firmę, która oprócz usług magazynowych, zbudowała również krajową sieć drobnicową – wymienia dyrektor zarządzający Supply Chain & Logistics Network Expert.

Duża skala działania

Tłumaczy, że te konsolidacje mają na celu zapewnienie odpowiedniej struktury do wzmocnienia pozycji firmy na rynku i osiągnięcia na tyle dużej skali działania, aby uzyskać wzrost efektywności pozwalający nie tylko przetrwać okres dekoniunktury, ale również przygotować organizację do dalszej rywalizacji na rynkach europejskich i globalnych. – Polska będąca jednym z największych rynków Europy ma szansę w niedalekiej przyszłości przejąć również część produkcji wynikającej z dywersyfikacji ryzyka związanego z łańcuchami dostaw. Zarówno pandemia jak wojna w Ukrainie skutecznie wpłynęły na utratę bezpieczeństwa łańcuchów dostaw. Zatem posiadanie dodatkowego miejsca produkcji w bezpiecznej Europie i zmniejszenie kosztów transportowych, może skutecznie rekompensować wyższe koszty produkcji. Niewątpliwie jedną z głównych przeszkód do lokowania produkcji w Polsce mogą być wysokie koszty energii, a co za tym idzie również ślad węglowy – zaznacza Lichocik.