Europarlamentarzyści za ostrym ograniczeniem CO2

Według ACEA, aby osiągnąć założone przez KE i PE cele, Europa będzie potrzebować całkowitej transformacji systemowej obejmującej wszystkie podmioty publiczne i prywatne w całym ekosystemie transportu ciężkiego. – Dla producentów ciężarówek i autobusów pytanie nie brzmi, czy, ale jak szybko możemy dekarbonizować transport. Robimy, co do nas należy, dostarczając pojazdy i technologie, dzięki którym do 2040 roku europejski transport drogowy będzie wolny od paliw kopalnych. Jednak niezdolność do stworzenia warunków sprzyjających nie tylko spowolni ekologiczną transformację naszego sektora, ale także zagrozi naszej globalnej konkurencyjności – stwierdziła dyrektor generalna ACEA Sigrid de Vries.

Przypomniała, że producenci inwestują miliardy euro w nowe napędy, a ich produkcja szybko rośnie. Dalsza popularyzacja powstrzymywana jest jednak przez brak infrastruktury do ładowania i stacji z wodorem.

Podczas negocjacji trójstronnych ich uczestnicy powinni ustanowić zasady rocznego monitorowania warunków sprzyjających na szczeblu państw członkowskich. Jest ono niezbędne, aby zapewnić szybkie usunięcie wszelkich niedociągnięć w rozbudowie infrastruktury lub innych warunków sprzyjających. W przypadku braku tych solidnych warunków podstawowych, kary nakładane na producentów za nieprzestrzeganie przepisów byłyby wysoce niesprawiedliwe.