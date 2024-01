Ruszyły prace przy głębokowodnym terminalu w Świnoujściu

Urząd Morski w Szczecinie realizuje program pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029”, którego jednym z najważniejszych zadań są budowa falochronu osłonowego dla Portu Zewnętrznego oraz budowa toru wodnego.

Falochron i tor podejściowy

Urząd ogłosił postępowanie przetargowe na dokumentację w postaci opinii geotechnicznej dla falochronu, tj. wykonanie badań terenowych na morzu (wiercenia oraz sondaż) oraz wykonanie badań laboratoryjnych wody. – Dokumentacja ta będzie służyć na etapie postępowania przetargowego dot. budowy falochronu, przyszłym wykonawcom robót do oszacowania kosztów budowy falochronu, która planowana jest do realizacji w formule „Zaprojektuj i zbuduj”. Przyszły wykonawca robót budowlanych/prac czerpalnych będzie zobowiązany do wykonania pełnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, aby uzyskać stosowne zgody i pozwolenia na budowę obiektów. Na oferty czekamy do 9 lutego, termin wykonania opinii geotechnicznej – 170 dni od dnia podpisania umowy – opisuje rzecznik UMS Urzędu Morskiego w Szczecinie Ewa Wieczorek.

Przypomina, że na koniec stycznia jest także planowane ogłoszenie przetargu na wykonanie wywiadu ferromagnetycznego.

Urząd Morski w szczecinie podpisał w październiku ub.r. z Biurem Projektów Budownictwa Morskiego „Projmors” z Gdańska umowę na wykonanie analizy nawigacyjnej; termin wykonania analizy to koniec lutego 2024 roku. – Wykonanie analizy nawigacyjnej wraz z modelem toru dotyczy przede wszystkim wyznaczenia i określenia szczegółowych współrzędnych toru pod kątem bezpieczeństwa nawigacji wymiarów maksymalnych statków, jakie będą zawijać do portu, zarówno kontenerowców, jak i masowców – wyjaśnia rzeczniczka.