Na ścianie zachodniej przybywa magazynów

Należąca do Maszoński Group spółka MCG EastBridge otwiera w Sulęcinie magazyn składowy o powierzchni 16 tys. m kw. Inwestor znalazł już 5 klientów i jest to pierwsze wejście w magazyny. Drugi obiekt ruszy wiosną, będzie to magazyn w podkrakowskich Niepołomicach, o powierzchni 56 tys. m kw.

Rohlig SUUS Logistics otworzył w Tarnowie Podgórnym magazyn o powierzchni operacyjnej ponad 40 tys. m kw., który łączy funkcję magazynu logistycznego (ponad 32 tys. mkw.) oraz terminala przeładunkowego (ponad 8 tys. mkw.). Nowy magazyn to ponad 77 tys. miejsc paletowych, składowanie regałowe i blokowe.

Na kierunku morskim handlu zagranicznego rozbudowują się z kolei tacy operatorzy jak Omega Pilzno i Regesta. Omega ma łącznie 160 tys. m kw. powierzchni, w tym magazyn w Gdańsku. Regesta od pierwszego kwartału 2024 roku będzie dysponować magazynami o łącznej powierzchni 130 tys. m kw., w tym najnowszym w Gdańsku, o powierzchni 36 tys. m kw. Spółka oferuje składowanie blokowe i regałowe, strefę konfekcji, cross-docking i skład celny.

Ostatnie kwartały zaznaczyły się recesją. Wskaźnik pustostanów wzrósł, do 7,6%, czyli o 3,4 pp. r/r i 0,3 pp. kw./kw. To najwyższy poziom zanotowany od grudnia 2020 roku. – Całkowite zasoby powierzchni magazynowej w Polsce na koniec II kwartału wzrosły natomiast o 19% r/r i wyniosły 30,66 mln mkw. – tłumaczy Adrian Semaan, Senior Research Consultant, Industrial & Logistics Agency, Cushman & Wakefield.