Czy InPost i Allegro są na kursie kolizyjnym?

InPost pochwalił się, że już 1,5 mln użytkowników korzysta z innowacyjnej usługi InPost Pay, która łączy płatność i dostawę za pomocą jednego przycisku, dostępnego zarówno na karcie produktu, jak i w koszyku. Blisko 85% użytkowników InPost Pay stanowi nową grupę klientów dla partnerów e-commerce – spośród milionów korzystających z usług InPost. – Branża e-commerce cały czas się rozwija, dlatego obszar ten stanowi ważne pole do rozwoju dla wielu gałęzi biznesu. Obecnie głównym wyzwaniem polskiego handlu internetowego jest zwiększenie konwersji i zminimalizowanie liczby porzuconych koszyków. Usprawnianie ścieżki zakupowej to ważny krok, który powinien podjąć każdy sklep internetowy – uważa wiceprezes zarządu ds. digital i strategii InPost Szymon Wałach.

Początek ekspansji

Podkreśla, że dzięki usłudze InPost Pay, klienci mogą znacząco skrócić proces zakupowy, pomijając dodatkowe rejestracje i skomplikowane procesy płatności. – Na podstawie analizy statystycznej przeprowadzonej na próbce tysięcy transakcji InPost Pay możemy już teraz stwierdzić, że zwiększamy konwersję zakupową nawet o 30-70% – w zależności od branży i sposobu działania e-sklepu – zaznacza Wałach.

InPost Pay pojawi się w innych krajach, ale to dopiero początek ekspansji. – InPost Pay to największa innowacja w firmie od czasu paczkomatu w 2009 roku w Krakowie. Silnik InPost Pay to w roku 2024 kamień milowy w adopcji konsumentów i sklepów. To jeden z najważniejszych produktów od dekady – podkreśla założyciel i prezes zarządu InPost Rafał Brzoska.

Inwestycje InPost w fintechowe rozwiązania mogą mieć jednak znacznie większy cel niż tylko wzrost konwersji zakupowych. – Nowości dopiero nadchodzą – sygnalizuje Brzoska.