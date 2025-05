Przewoźnicy: Unijne przepisy wysadzą w powietrze transport międzynarodowy

Wyjaśnia, że składki pracownika będą odprowadzane w różnych państwach członkowskich, według różnych stawek i zasad lokalnych, na co pracownik nie będzie miał wpływu. – W ciągu roku może otrzymywać różne wynagrodzenie netto za każdy miesiąc, borykać się z wątpliwościami co do prawidłowości rozliczenia swoich podatków. Co więcej, odprowadzanie składek w różnych państwach członkowskich w ciągu roku nie musi wiązać się z uprawnieniem do skorzystania ze świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych w tych krajach, w których składki są odprowadzane. Innymi słowy, większe, zmienne i nieprzewidywalne obciążenia z tytułu składek w danym roku a brak realnej gwarancji otrzymania świadczenia – wskazuje Jasiewicz.

Czytaj więcej Elektromobilność Szwedzi cmokają na widok wodorowej lokomotywy Pesy Wodorowa lokomotywa obsłuży porty i huty. Szwedzi oceniają jej możliwości i nie jest wykluczone,...

Nie wiadomo bowiem jak w praktyce byłby związany okres karencji między pierwszą wpłaconą składką a nabyciem uprawnienia do skorzystania z systemu ubezpieczeń społecznych państwa, w którym pracownik tylko czasowo świadczyłby pracę. – To znacząco destabilizuje i rozmywa podstawowe uprawnienia pracownika i budzi wątpliwość czy jest zgodne z ideą Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Budzi też uzasadnione pytanie, czy pracownik nie będzie faktycznie obciążony ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę, czyli zmiennością ilości zamówień, umów pracodawcy na rynku UE. Istotą stosunku pracy jest między innymi ochrona pracownika przed tym ryzykiem. Niezależnie od powyższego, ciągła zmienność ustawodawstwa to brak możliwości zaplanowania kosztów działalności gospodarczej przez pracodawców nawet w perspektywie krótkoterminowej, znaczący ich wzrost, jak i znaczące obciążenie czynnościami administracyjnymi – podkreśla przedstawicielka kancelarii Gide Loyrette Nouel.

To nie koniec wątpliwości. – Najbardziej martwi mnie określenie siedziby dla celów ZUS. Załóżmy, że estońska spedycja zleciła polskiemu przewoźnikowi kabotaż między Francją i Niemcami. Gdzie należy płacić ubezpieczenie społeczne? We Francji, Niemczech czy może Estonii? Przepisy spowodują niepewność prawa po stronie przedsiębiorców. Cześć nie zastosuje się do nowych regulacji, a skutkiem będzie rozbudowa szarej strefy i pogorszenie bezpieczeństwa socjalnego pracujących – przewiduje Wroński.

Stabilny system

Jasiewicz przypomina, że dyskusje i prace nad zmianą europejskich przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE (rozporządzenie 883/2004) toczą się od prawie dziesięciu lat. – W uproszczeniu, przepisy te służą między innymi uporządkowaniu sytuacji pracowników i pracodawców, którzy korzystają ze swobód europejskich jak swobody świadczenia usług w UE czy też możliwości podjęcia stałej pracy w innym państwie członkowskim UE niż kraju pochodzenia pracownika – zwraca uwagę adwokat Gide Loyrette Nouel.