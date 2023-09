W tym roku Polregio przekroczy barierę 100 mln

W lipcu pociągami przewoźnika podróżowało blisko 8 mln pasażerów, a wzrost liczby podróżnych od początku roku sięgnął 17%. Spółka podsumuje wyniki z sierpnia 20 września. W 2022 roku pociągi Polregio przewiozły prawie 87,2 mln pasażerów, o blisko 40% więcej niż w 2021 i praktycznie tyle samo co w 2019 roku. Pociągi Polregio codziennie zatrzymują się na ponad 1500 stacji w całej Polsce. Średnia odległość przewozu jednego pasażera Polregio w 2022 roku wyniosła 47 km.

Do poprawy wyniku przyczyniała się m.in. rosnąca popularność zdalnych kanałów sprzedaży: w drugim kwartale tego roku zdalną formę zakupu biletu wybrało już ponad 35% podróżnych Polregio. Według szacunków spółki od stycznia do lipca za pośrednictwem aplikacji mobilnej mPolregio, strony www przewoźnika, videomatów oraz aplikacji oferujących bilety rożnych przewoźników (skycash, bilkom, e-podróżnik i koleo) zrealizowano już ponad 19,3 mln przejazdów pociągami Polregio. Udział sprzedaży biletów Polregio w kanałach zdalnych wzrósł ponad trzykrotnie od 2019. – Biorąc pod uwagę wyniki liderów z innych branż w sprzedaży zautomatyzowanej, w tym gastronomicznej czy handlu detalicznego, w przypadku Polregio realne jest osiągniecie co najmniej 40-50% udziału zdalnych kanałów w najbliższym czasie – uważa prezes zarządu Polregio Adam Pawlik.

Spółka rozwija sieć videomatów, czyli innowacyjnych biletomatów z możliwością połączenia wideo z konsultantem. W tym roku spółka uruchomi 18 dodatkowych urządzeń tego typu, które uzupełnią 10 już funkcjonujących videomatów do sprzedaży. Łącznie do końca roku będzie ich ok. 30, a w 2024 roku sieć videomatów Polregio rozszerzy się o prawie 100 kolejnych urządzeń. Nowe videomaty zostaną rozmieszczone na dworcach – w opolskim, wielkopolskim oraz lubelskim, ale najwięcej z nich stanie na Pomorzu.

Rekordy biją także inni przewoźnicy. Od stycznia do sierpnia z usług PKP Intercity skorzystało blisko 45 mln pasażerów. Przewoźnik szacuje, że w tym roku przewiezie ponad 60 mln pasażerów, czyli spodziewa się dwucyfrowego wzrostu.