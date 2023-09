Kombud planuje eksport systemów sterowania ruchem kolejowym

Grupa Kombud, powstała w sierpniu z połączenia Zakładów Automatyki Kombud oraz Rail-Mil Group, uruchomiła produkcję balis dla kolei oraz metra. Balisa to układana na torach antena, podająca do pociągu dane o parametrach toru i jazdy (w tym zajętości toru oraz prędkości poruszania się pociągu). Te elektroniczne urządzenia zaprojektowane przez polskich inżynierów w standardzie ETCS, w ułamku sekundy przekazują telegram do pociągu jadącego z prędkością nawet do 500 km/h.

Eksportowa szansa

Produkowane przez należącą do Grupy Kombud spółkę Rail-Mil balisy: przełączalna i stała otrzymały w drugim kwartale 2023 roku bezterminową certyfikację europejską i mogą być dostarczane do odbiorców na całym świecie. W procesie certyfikacji uczestniczyły ośrodki polskie i włoski. – Liczymy na eksport tych urządzeń. Komisja Europejska zakłada, że do 2040 roku zarządcy infrastruktury kolejowej wyłączą analogowe systemy sterowania ruchem kolejowym i do tego czasu tory będą wyposażone w balisy. W Europie jest 4-5 producentów tych urządzeń – tłumaczy członek zarządu Grupy Kombud Anna Szczygielska.

Dodaje, że na rynku, nie tylko europejskim istnieje nisza dla dostawców urządzeń elektronicznych wymagających skomplikowanych procedur kolejowej certyfikacji. – Upatrujemy tutaj szansy eksportowej, ponieważ dzięki zasadom interoperacyjności podzespoły ETCS mają taką samą specyfikację we wszystkich krajach Unii. Ponadto, wiele krajów spoza Europy przyjmuje europejskie standardy i również jest zainteresowanych naszymi urządzeniami. W szczególności balisy są niezbędne dla wszystkich projektów kolejowych dużych prędkości – wyjaśnia Szczygielska.