Czarna seria na kolei czy nieszczęśliwy zbieg okoliczności?

Opinię publiczną zaniepokoiła seria wypadków na kolejach. Czy pasażerowie i nadawcy już powinni się bać? – Według mnie ostatnie wydarzenia na kolei nie są efektem nadzwyczajnych zaniedbań, a raczej nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności – uważa prezes Fundacji ProKolej dr Jakub Majewski.

Co mówią statystyki?

Wskazuje, że awarie wydarzyły się z różnych powodów, w różnych miejscach. – Wprawdzie 2-3 przypadki z tej serii wyglądają rzeczywiście dość poważnie, ale reszta, jak zdarzenia na przejazdach kolejowo-drogowych, czy zerwania pantografu to smutna kolejowa rzeczywistość – ocenia Majewski.

Także dyrektor generalny Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych Michał Litwin jest zdania, że ostatnio odnotowana seria wypadków to raczej nieszczęśliwa kumulacja. – Tego typu zdarzenia są kolejową rzeczywistością, a stan bezpieczeństwa ocenimy obiektywnie za rok, w raporcie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Wtedy będziemy wiedzieli, co się zmieniło i czy wypadków jest więcej, czy zmieniał się ich struktura lub miejsca występowania – tłumaczy Litwin.

W Polsce rocznie ok. stu pociągów ulega wykolejeniu, a łączna liczna zdarzeń wynosi ok. 600 rocznie. Z danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że w 2022 roku doszło w do 644 wypadków na liniach kolejowych i bocznicach kolejowych, o 18 mniej niż w 2021 roku.