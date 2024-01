Na trasie z Chin koleje wracają do łask

Lewczuk przyznaje, że ceny frachtu kolejowego wzrosły w stosunku do poprzednich miesięcy. Nie są to jednak tak duże wzrosty jak w przypadku frachtu morskiego, gdzie stawki w grudniu 2023 oscylowały wokół 1500 dol. za 40-stopowy kontener, a w drugiej połowie stycznia osiągnęły one poziom blisko 5000 dol. – Pamiętajmy, że niedługo rozpoczyna się Chiński Nowy Rok, więc klienci mają dwie opcję: dostarczenie towaru w tej cenie lub, być może za niższą stawkę, ale dopiero pod koniec kwietnia – zauważa Lewczuk.

Spadek przewozów o połowę

Zaznacza, że prognozuje się pewne trudności z dostępnością pustych kontenerów w Chinach, wskazuje jednak, że nadal największy przepływ towarowy z Chin jest kierowany do Ameryki Północnej. – Na daną chwilę na tej linii nie występują żadne większe utrudnienia i kontenery płyną w sposób regularny. Dodatkowo w Chinach zostały zakumulowane też pewne ilości pustych kontenerów jako bufor na wypadek tego typu sytuacji, więc w przypadku braku pustych kontenerów będzie to tymczasowe – zapewnia Lewczuk.

Niektórych klientów zniechęca do kolei nieprzewidywalność czasu dostawy. – Mając wiele kontenerów do rozładunku w ciągu roku, czyli np. kilka w ciągu dnia, ta nieprzewidywalność burzy plan. Pociąg jest na Białorusi i albo za 2 dni będzie na miejscu w magazynie, albo za 5 dni, bo jest kongestia w Małaszewiczach. Statki są o wiele bardziej przewidywalne w fazie końcowej. Do tego przy kolejowym importerzy polegają na informacji o ETA od spedytorów, którzy ją dadzą na czas lub nie dadzą, bo sami nie mają narzędzi i mówią, że nie da się śledzić kolei. Polegają na info od chińskiego spedytora – tłumaczy Kamil Bieńko z firmy Mexen.

Przewozy na Nowym Jedwabnym Szlaku maleją od napaści Rosji na Ukrainę i trend utrzymał się w 2023 roku. Przewozy z Chin do EU zmalały w 2023 roku o 48,2 proc. do 143 284 TEU (w tym 117 628 TEU trafiło do Polski, co stanowi spadek o 34,1 proc. oraz 12 866 do Niemiec, co oznacza 80-procentowy spadek), a unijne wysyłki do Chin zmniejszyły się o 49,4 proc. do 67 826 TEU. Wśród wyeksportowanych kontenerów 58 282 TEU należały do eksporterów niemieckich.