Czy rok 2024 będzie ostatnim działalności Poczty Polskiej?

Urban stwierdza, że dobrych pomysłów i dobrych ludzi w PP nie brakowało. – Jest to problem sprawczości w tak dużej strukturze z taką kulturą zarządzania spółkami Skarbu Państwa jaka jest w Polsce. Brak konsekwencji we wdrażaniu wizji. Dobre pomysły rodziły się i umierały wraz z ciągłymi zmianami w zarządzie firmy i bardzo trudną współpracą ze związkami zawodowymi. Nie da się skutecznie zreformować kolosa mając do dyspozycji zarząd, które rządzi średnio dwa lata i jest wybierany w dużej części przez pracowników – uważa Urban. Tymczasem zmiana na stanowisku szefa np. Poczty Austriackiej zaszła po 15 latach.

Dyrektor Łukasiewicz - Poznańskiego Instytutu Technologicznego Arkadiusz Kawa przyznaje, że Poczta Polska próbuje ratować się rentownymi usługami komercyjnymi, jak usługami logistycznymi i KEP. – O ile te pierwsze rozwijają się, to usługi KEP mają potężną konkurencję, głównie w postaci podmiotów oferujących dostawy do automatów paczkowych i zagranicznych firm kurierskich. Utrata pozycji rynkowej na przestrzeni lat nie wynika ze zbyt późnej rozbudowy sieci logistycznej, ale bardziej z braku odpowiedniej oferty i reagowania na zmiany rynkowe. Pewnym przełomem w KEP był czas pandemii, podczas której większość klientów „przełączyła się” na dostawy do automatów paczkowych. Poczta Polska, mimo wcześniejszych planów na budowę sieci automatów paczkowych, nie przygotowywała się na rozwój tego trendu – przypomina dyrektor PIT.

Chołodecki zaznacza, że do usług Poczty Polskiej należy przekonać klientów. – To równie trudne zadanie – podkreśla Chołodecki.

Operator wyznaczony

W grudniu 2025 roku Poczta Polska przestanie być operatorem wyznaczonym. – Oczywistym jest, że Poczta Polska przystąpi po raz kolejny do konkursu na operatora wyznaczonego. Do konkursu może przystąpić operator pocztowy, spełniający kilka warunków, w tym: posiada zdolność ekonomiczną i techniczną obejmującą co najmniej sieć placówek pocztowych, sieć centrów rozdzielczych, środki transportu – wymienia Kawa.

Podkreśla, że warunki te jest bardzo trudno spełnić. – Ostatnim razem do UKE wpłynęła też oferta Polskiej Grupy Pocztowej, ale firma nie spełniała wówczas wymogów stawianych uczestnikom – przypomina dyrektor PIT.