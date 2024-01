Pięć dni na pokonanie granicy między państwami unijnymi

W liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen IRU wezwała prezydenta do pilnego wsparcia swobodnego wewnątrzunijnego transportu drogowego towarów w strefie Schengen i na innych granicach wewnątrzunijnych, a także do wspierania sprawnego przepływu samochodów ciężarowych przez całą Europę Zewnętrzne granice drogowe UE. – Chociaż nasz sektor w pełni zgadza się, że Rumunia i Bułgaria należą do strefy Schengen, rozumiemy, że oczekuje się od nich wdrożenia dodatkowych środków w celu kontroli przepływów imigracyjnymi. Niestety działania te mają nieproporcjonalnie negatywne skutki dla transportu towarów i handlu – wskazuje sekretarz generalny IRU Umberto de Pretto.

IRU wzywa Komisję Europejską do wkroczenia i zalecenia państwom członkowskim wdrożenia zielonych korytarzy dla ciężarówek w UE. „Komisja powinna również zachęcać odpowiednie państwa członkowskie do zwiększenia zdolności inspekcji na zewnętrznych granicach lądowych UE, przestrzegania zasad i procedur Konwencji TIR oraz zapewniania przejrzystych informacji na temat przewidywanego czasu oczekiwania na granicach zewnętrznych. Ufamy, że szybka interwencja Komisji Europejskiej może pomóc w utrzymaniu sprawnego przepływu drogowego transportu towarowego w UE, a także między UE a jej partnerami handlowymi” napisało IRU w oświadczeniu.

Dodatkowe kontrole są skutkiem przyjęcia 30 grudnia Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen na lotniskach i granicach morskich. Rada będzie oceniać pracę służb granicznych obu krajów na odcinkach lądowych i we właściwy czasie podejmie decyzje o zniesieniu kontroli.

Strefa Schengen powstała w 1985 roku jako porozumienie rządów Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga i Niemiec i w siedmiu etapach została rozszerzona na 27 krajów o powierzchni 4 mln km kw. zamieszkałych przez 420 mln ludzi. Po przyłączeniu Bułgarii i Rumunii strefa powiększy się do 4,5 mln km kw. a populacja do 450 mln osób.