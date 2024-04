Energetyka Kolejowa podsumował pierwszy rok w grupie PGE

Na mocy porozumienia z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki ustalono nową taryfę dla energii elektrycznej. Grupa wystąpiła także do Europejskiego Banku Inwestycyjnego z wnioskiem o kredyt na budowę i modernizację kolejowych podstacji trakcyjnych i kabin sekcyjnych, w tym budowę linii energetycznych i koniecznej infrastruktury dostarczającej energię elektryczną dla sieci kolejowych w Polsce. Wnioskowana kwota wynosi 950 mln zł (220 mln euro).

PGE Energetyka Kolejowa złożyła wniosek o przystąpienie do programu Karta Efektywnej Transformacji, który skupia operatorów zaangażowanych w proces transformacji energetycznej. Celem inicjatywy jest stworzenie skutecznych rozwiązań dla operatorów systemu dystrybucji energii elektrycznej.

PGE Energetyka Kolejowa finalizuje przygotowania do inauguracji rynkowej aplikacji Sensum. Ma ona zmniejszyć zużycie energii elektrycznej na kolei. System informatyczny do eco-drivingu pomaga zredukować średnio o ok. 8,5% zużycie energii elektrycznej wykorzystywanej do napędzania pojazdów szynowych. System przeszedł już pomyślne testy z wybranymi przewoźnikami kolejowymi.

Spółka pozyskała do programu Zielona Kolej PKP Intercity, co przybliża cel, jakim jest osiągnięcie już w 2030 roku pułapu 85% energii wykorzystywanej na kolei pochodzącej z OZE.

Należąca do Grupy PGE spółka PGE Energetyka Kolejowa posiada sieć dystrybucyjną na terenie całego kraju, dysponuje liniami dystrybucyjnymi o łącznej długości ok. 320 tys. km. Firma odpowiada za dystrybucję 4,32 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi ok. 3 proc. całej energii dostarczanej w kraju.