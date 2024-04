Co z ładowarkami dla ciężarówek?

Za nowości zapłacą klienci

Na stronę kosztów zwracają uwagę przedsiębiorcy. – Wprowadzanie wytycznych Zielonego Ładu oznacza o wiele wyższe koszty dla firm transportowych, co oczywiście przełoży się bezpośrednio na cenę frachtu, a to na wartość wykonanej usługi. Finalnie końcowy klient zapłaci za produkty więcej. Czyli dotknie to każdego z nas – uważa prezes rozliczającej czas pracy kierowców firmy MaWo Group Wojciech Romaniuk.

Przekonuje, że tak ogromna zmiana jaką jest Zielony Ład i „Fit for 55” wymaga dopracowania wszystkich czynników, które muszą być ze sobą spójne. – Niestety na tę chwilę tak się nie dzieje. Z jednej strony są wprowadzane nowe przepisy, które mają na celu zmniejszenie emisji CO2, a z drugiej zmusza się firmy transportowe do powrotu co osiem tygodni ciężarówek do bazy przedsiębiorstwa, a co cztery tygodnie wrócić ma kierowca. To oczywiście generuje dodatkową, niepotrzebną emisję dwutlenku węgla. Nie ma w tym większego sensu i z takimi absurdami należy walczyć. Jeżeli nic się nie zmieni pod względem legislacji, pod względem dotacji, pod względem rozbudowy infrastruktury, rok 2030 wydaje się niestety na ten moment nierealny – sądzi Romaniuk.